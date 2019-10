La situación de De Jong, Dabbur y Chicharito, según Monchi

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha analizado la actualidad del Sevilla Fútbol Club tras la derrota en el Camp Nou ante el Barcelona donde uno de los nombres propios del partido fue el delantero Luuk de Jong y sus errores de cara a la portería rival. El de San Fernando confía totalmente en la decisión de Lopetegui de mantenerlo en el once inicial en los últimos duelos. "Yo no soy el entrenador pero creo que Julen debe hacer lo que crea mejor para el equipo y para su idea de juego. Para eso también le ayudamos los que estamos a su alrededor. Los delanteros son cosas de rachas, Bacca llega y marca en el primer gol, luego hay otros que tardaron en marcar goles. No voy a comparar a Kanouté, Luis Fabiano, o incluso el propio Saviola... aquella temporada tardaron mucho más en marcar, pero no son comparaciones. Hay muchos ejemplos para analizar. Yo no tengo que entrar ahí, tengo tantísima confianza en el míster... Espero que tome la mejor decisión para obtener los resultados", ha dicho en los micrófonos de Libre y Directo de Radio Sevilla.

De hecho, el director general deportivo de la entidad nervionense niega a ver dado un toque a Lopetegui para que cambie de delantero: "Nunca lo he hecho, soy un tío de vestuario, no me ha ido mal así, estoy cerca de los jugadores y del entrenador, tengo que ser un apoyo para el entrenador, yo no le voy a decir que jueguen unos u otros, si me pregunta sí le doy mi opinión, pero yo tengo que apoyar, es lo que creo que yo tengo que hacer, si él tiene dudas, ahí estaré yo para darle apoyo como he hecho con todos los entrenadores que han pasado por aquí conmigo. Me da igual quién juegue, lo importante es el resultado colectivo. Escucho que como no he traído a Dabbur... quién me conozca no puede pensar eso. Yo soy feliz cuando gana el Sevilla. Me da igual que juegue Munir, Dabbur, De Jong o Chicharito".

Esa confianza en De Jong y las escasas oportunidades que ha dado Lopetegui a Dabbur es algo que la afición sevillista no entiende. Pero como asegura Monchi, no hay más motivo que el deportivo. "Es una decisión técnica, es la realidad. No pasa absolutamente nada en los extradeportivo, es un chico que se deja querer, no vayan a buscar nada que esté fuera del terreno de juego. El míster cree que hay otros jugadores que están mejor, pero esto no va a ser para siempre. Los delanteros viven de la confianza, de las rachas, estoy convencido que Munnas va a aparecer, lo conocemos y tiene sus números. Hay un palabra muy usada como es la adaptación, hay jugadores que necesitan un periodo de adaptación, otros que no lo han necesitado y otros que no se han adaptado. ¿Cabezonería de Lopetegui? Cada uno tiene su once titular, ¿quién puede pensar que si Munnas estuviera por encima de Munir, de Chicharito o de De Jong no lo pondría? Vivo y convivo con él y sé que tomas las decisiones pensando en el bien del equipo. Sé que es un jugador que vino con mucho ruido, sé que el míster el primero que le gustaría pensar que está por encima de otros compañeros".

Cuestionado sobre si cree que Lopetegui debería mantener a De Jong como titular, Monchi ha dicho: "Te digo lo mismo que antes, es una decisión muy de entrenador. Sabemos que es difícil estar ajeno a los rumores de la calle, de la grada, de la afición... Luuk es un tío muy frío, a mi particularmente no es un tema que me quite el sueño, tengo mucha confianza en De Jong y más pronto que tarde, el gol va a llegar. No quiero entrar en comparaciones, pero quiero poner el ejemplo, como es el caso de Luis Suárez, que ha estado mucho tiempo sin marcar en Champions. Evidentemente si no marca goles el fichaje será un fracaso del director deportivo". Monchi: Si tuviera que volver a fichar a De Jong ahora, lo volvería a fichar".

Pese a todas las dudas creadas y las críticas de las últimas horas, Monchi es claro en su apuesta por esta delantera: "Sé que los delanteros van a hacer goles. Si los hace Dabbur seré el más feliz del mundo, si los hace Munir, De Jong y Chicharito idem. Como si los hace Diego Carlos. Es verdad que De Jong hace muchas cosas para el equipo, pero al delantero se le mira por el gol. Si tuviera que volver a fichar a De Jong ahora, lo volvería a fichar".

En cuanto a los números de los delanteros sevillistas, Monchi no buscó excusas: "A día de hoy el dato objetivo no es para sacar pecho, asumo mi responsabilidad. Los números no me acompañan hoy. Quedan muchos meses todavía para sacar conclusiones, yo sé que vosotros tenéis que analizar jornada a jornada. Es mejor analizar las cosas con un poco de perspectiva, desde un tono un poco más frío y una perspectiva más profundo, no digo que vosotros lo hagáis así, no me meto en el trabajo de los demás, pero las críticas están ahí, eso me ayuda, respeto a todo el mundo, convivo con ello, sé soportar y asumir. Igual que cuando me aplauden".