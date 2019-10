Bergwijn recupera su mejor versión

El deseado holandés Steven Bergwijn sigue dando que hablar en los Países Bajos. Convocado como es habitual con la selección absoluta de su país, Bergwijn estuvo muy cerca de recalar en el Sevilla FC pero su club (PSV) pedía 40 millones por el traspaso. El fichaje del número diez del conjunto holandés fue sin duda el nombre que más ilusionó a la afición sevillista durante el pasado verano y el club de Nervión llegó a ofrecer 34 millones por el joven jugador del PSV. Finalmente acabaría llegando el portugués Rony Lopes como segunda opción procedente del AS Mónaco.



Steven Bergwijn es el líder del PSV, su equipo está colíder en la competición doméstica y líder en solitario en su grupo de Europa League. A pesar de que su arranque de temporada no fue el mejor, el jovén holandés parece haber encontrado su mejor versión en los últimos partidos. Bergwijn ha repartido seis asistencias y anotado un gol en los tres últimos encuentros que ha disputado con el PSV.



El pasado fin de semana volvió a dejar una exhibicion de potencia, calidad y gol en el Philips Stadion ayudando a que su equipo lograra la victoria por 4-1 frente al VVV.





After a slow start to the season, I've gone in big on Bergwijn. 6 assists and a goal in his last 3 league games. Overshadowed by Malen's great finishing but no way should there be a £1 gap between the two. Highlights below of this weekend's game #footballindex pic.twitter.com/llSl0y9gJg