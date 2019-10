Bryan Gil, titular en el triunfo de la sub 19

Bryan Gil no está teniendo apenas presencia en el equipo de Julen Lopetegui y la opción de que baje a jugar con el filial es algo que no se contempla. Sin embargo, el prometedor canterano sevillista sigue contando para el seleccionador sub 19, Santi Denia, que lo ha citado para el Minitorneo de clasificación que se está disputando en Belgrado.

Así, Bryan Gil ha partido como titular en el triunfo de la selección española ante Lituania (2-0). El sevillista disputó más de una hora del encuentro, siendo sustituido en el 64 por el atlético Cedric. Miguel Gutiérrez y Parra pusieron los goles.

El próximo encuentro de esta fase de clasificación que se está celebrando en Serbia será el próximo viernes a las 14:00 horas ante Rumanía, buscando un nuevo triunfo que acerque a los de Santi Denia a la fase final del Europeo que se disputará el próximo verano en Irlanda del Norte.