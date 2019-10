De Jong: "Me preguntaba despierto '¿cómo no ha podido ser gol?'

Luuk de Jong fue el centro de las críticas tras la derrota en el Camp Nou. El delantero holandés tuvo varias ocasiones claras de gol con el 0-0 en el marcador y ninguna logró convertir. Ahora, el ariete se ha marchado a la concentración de Holanda y a su llegada a la misma atendió a los medios de comunicación.

El propio sevillista reconocía ante la prensa de su país que apenas durmió tras la derrota en el Camp Nou. "La ocasión del 0-0 entra nueve de cada diez veces. Me preguntaba despierto '¿cómo no ha podido ser gol?', reconoce el '19' nervionense.

Pese a todo, el neerlandés tiene la confianza de Julen Lopetegui y espera seguir teniéndola. "Sé que a un delantero se le juzga al final por sus goles, yo soy realista, pero el entrenador me ve como un líder disruptivo, alguién para presionar arriba".

Incluso el propio seleccionador holandés Ronald Koeman salió en su defensa, asegurando que el sevillista, pese a su sequía, es mejor jugador que Weghorts, delantero holandés del Wolfsburgo que no ha citado. "Sí, Weghorst está haciendo goles. Y, por supuesto, como seleccionador nacional que soy, estoy pendiente de la evolución de los jugadores en sus clubes, pero eso no significa que tenga que ir trayéndolos muy a corto plazo. Siempre existe la posibilidad de que cambies, pero me parece conveniente ir haciéndolo a menudo. Y, realmente, este domingo pensé que era el primer partido en el que De Jong gozaba de oportunidades para marcar".

"Está claro que el entrenador (Lopetegui) tiene fe en él. De lo contrario, no mantendrías a tu delantero durante los siete primeros partidos del liga. Ahora bien, creo que (ante el Barça) debería haber hecho alguno. Estaba infeliz y tuvo mala suerte", agregó Koeman.

Ayer era Monchi el que defendía el trabajo de De Jong, del que aseguro que volvería a ficharlo pese a no haber marcado todavía en Liga. Pese a todas las dudas creadas y las críticas de las últimas horas, Monchi es claro en su apuesta por esta delantera: "Sé que los delanteros van a hacer goles. Si los hace Dabbur seré el más feliz del mundo, si los hace Munir, De Jong y Chicharito idem. Como si los hace Diego Carlos. Es verdad que De Jong hace muchas cosas para el equipo, pero al delantero se le mira por el gol. Si tuviera que volver a fichar a De Jong ahora, lo volvería a fichar".