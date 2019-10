Marcaje férreo del Sevilla FC sobre Mohammed Salisu

Monchi no pudo redondear el pasado verano la planificación que tenía en mente porque la entidad no pudo recaudar lo que esperaba por los descartes. Sobre todo, porque la anterior dirección deportiva firmó contratos demasiados elevados y los clubes interesados no estaban dispuestos a pagar un traspaso, además de sus importantes honorarios.

Así las cosas, Aleix Vidal, Ibrahim Amadou, Guilherme Arana o Simon Kjaer no dejaron apenas 'cash' para terminar la plantilla como deseaba el de San Fernando, mientras que Sergi Gómez, pese a contar con distintas propuestas, se negó a salir.

El caso es que Monchi dejó de fichar, como pretendía, a un central más. Y lo que deseaba es que fuese zurdo, pues es un perfil que falta y que se estima como necesario por parte de Julen Lopetegui, por compatibilidad con el diestro y por facilitar la fase de inicio del juego, desde atrás.

En el caso de que Sergi Gómez acabase saliendo en enero (se valora su compromiso mucho, pero no le entra por el ojo al técnico vasco), Monchi tendría que acudir al mercado en busca de compañía para Carriço, Diego Carlos y Koundé. Y es que por ello que, por ejemplo, está realizando un seguimiento sobre Mohammed Salisu (22), tal y como ha desvelado Sport.

Según ha podido saber ESTADIO, se trata de un seguimiento serio, constante y concienzudo, pues en Nervión estiman que se trata de una opción interesante, por varios aspectos: es un central zurdo, los cuales no abundan; ha irrumpìdo en Primera, a sus 20 años, con muchísima personalidad; destaca por ser rápido, contundente y fuerte en el juego aéreo; y su cláusula de rescisión, en estos momentos, es de sólo 12 millones de euros.

Hasta ahora, no ha habido contacto alguno entre clubes, pero en el Sevilla se estudia de cerca la progresión del central ghanés del Real Valladolid, a quien también están echando un ojo clubes alemanes e ingleses.