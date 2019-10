Ven a De Jong como el 'nuevo Giroud'

El mal inicio anotador de Luuk de Jong ha trascendido fronteras. No sólo el sevillismo está pendiente de él, ni siquiera los que siguen de cerca LaLiga. En su país, más que en ningún otro lado fuera de Sevilla, están muy interesados en que empiece a marcar. Es una pieza importante para Koeman, que ayer lo defendió, en la selección holandesa y su mal momento puede afectarle en los partidos internacionales.

El debate ha trascendido fronteras y ayer llegó a la televisión holandesa. Ahí, el ex delantero del Schalke o Twente Youri Mulder, dio la cara por un jugador al que conoce bien y lo compará con Olivier Giroud, que no marca muchos goles con su selección pero es un fijo para Deschamps. Y no sólo eso, sino que es clave en el juego de espaldas y como referente para que la segunda línea que encabezan Mbappé y Griezmann tenga espacios y anote esos tantos que no llegan de sus botas. Mulder, que fue uno de los entrenadores de De Jong en su etapa en el Twente -entrenaba a los delanteros- indicó que también podría asumir ese rol en el Sevilla y no dudó en defenderlo.

No así su también compatriota, Wim Kieft, uno de los héroes de la Eurocopa del 88. El ex del PSV cree que a De Jong le está pasando factura la ansiedad de no marcar y que ahora mismo "tiene miedo de fallar una oportunidad". "Sabes que tienes que lograr ese objetivo y cuando te llega una pelota así -como la del Camp Nou- simplemente estás pensando: no debería fallar", asegura Kieft, quien considera que "en algún momento" De Jong debe marcar para ganarse el puesto en el Sevilla y deja margen para su 'recuperación'. "Tendrá sus oportunidades", avisa.