Machín: "Monchi ha subsanado las deficiencias físicas de la plantilla"

El extécnico del Sevilla Pablo Machín ha vuelto a los banquillos para coger las riendas del Espanyol. El preparador soriano empieza hoy los entrenamientos con la plantilla 'perica' y por ello pasó varias emisorias de radio. En 'El Larguero' de la cadena SER, el técnico fue cuestionado por su pasado en Nervión y las diferencias de su plantilla con la de este año.

"Creo que Monchi muy inteligentemente ha sabido subsanar alguna deficiencia que tenía la plantilla sobre todo en el aspecto físico que teníamos la pasada temporada. Creo que ha confeccionado una excelente plantilla y Lopetegui como gran entrenador que es los ha conjuntado muy bien, puede ser el equipo revelación y alcanzar esos puestos Champions que el año pasado tuvimos opciones pero al final no lo conseguimos aunque estuvimos prácticamente el 90% de las jornadas en esas posiciones", ha argumentado en nuevo míster del Espanyol.

También pasó el soriano por los micrófonos de 'El Partidazo' de la cadena Cope, donde habló de su periodo sin entrenar tras salir del Sevilla. "A mí no se me ha hecho excesivamente largo, aunque cuando ha empezado la Liga sí que ese gusanillo ya me iba pidiendo olor a verde. Y eso vamos a hacer ya mañana (por hoy) que empezamos con el grupo", ha confesado.

El mundo de los banquillos siempre está en movimiento: "Lo pasaba mal por ver el sufrimiento que estaban padeciendo algunos de mis compañeros, esto del fútbol es así, todos nos jugamos mucho en cada partido, los proyectos que se hablan a medio plazo tienen fecha de caducidad con uno o dos partidos y es la profesión que tenemos. Es también lo que nos gusta y a lo que nos tenemos que atener".

Ha tenido llamadas de otros equipos: "Vamos a pensar solo en el Espanyol. En cuestión de un mes eres Dios o el demonio y creo que tampoco es así, creo que se debe valorar más el trabajo que los resultados pero es obvio que cuando los resultados no son los que se esperan aparecen los nervios y los focos apuntan al banquillo".

Había visto ya al Espanyol: "Hemos visto todos los partidos del Espanyol, el cuerpo técnico nos dividíamos todos los partidos y alguno del extranjero. Esos refuerzos pueden estar en casa, quiero saber de primera mano qué plantilla tengo y una vez que ellos se muestren ya tomaremos decisiones de reforzar o no la plantilla. Vamos a darle valor a lo que tenemos y a intentar sacarlo el mayor de los resultados".

Confía en revertir el rumbo de la temporada: "Acabamos de empezar, sabemos que este año tenemos la ilusión de la competición europea y por otro parte puede ser una distracción para la competición realmente importante, la que nos da la supervivencia que es la Liga. Debemos tener muy claro que necesitamos a todos los futbolistas porque va a ser una temporada exigente, nuestros rivales tendrán toda la semana para preparar los partidos y nosotros vamos viajando por Europa".