Reguilón: ¿Cómo no voy a ser feliz en el Sevilla?"

El sevillista Sergio Reguilón es una de las caras nuevas en la concentración de la selección española. El lateral izquierdo cedido por el Real Madrid en el Sevilla ha sido citado por primera vez por Robert Moreno y tendrá la oportunidad de debutar ante Noruega y Suecia. El defensa sabe que hay mucho competencia en su puesto para jugar en la selección (Jordi Alba y Gayà no han acudido por lesión) y en esta ocasión los elegidos han sido él y Bernat. "Alba tiene un nivel muy alto, superarle es difícil pero soy muy joven, me queda mucha carrera por delante y ojalá algún día pueda competirle el puesto. Vamos paso a paso, el estar aquí ya es un premio y un motivo de alegría y lo estoy disfrutando al máximo", ha reconocido en los micrófonos de 'El partidazo' de Cope.

Reguilón apenas lleva unas horas en la concentración de Las Rozas y todo es nuevo para él: "Estoy flipando un poco con todo, estar con esta gente aquí es lo máximo. Hace un año solo había jugado un partido como profesional y ahora estoy aquí... Llevo solo un día y estoy un poco perdido, estoy como en una nube, disfrutando y esperando que los compañeros me orienten. Sobre todo Carvajal, Sergio Ramos, Jesús Navas, Oyarzabal, al que conozco de la sub 21".

En cuanto al número que le gustaría elegir para debutar, el madrileño ha confesado: "Me gusta el '23' pero el que me dejen, me gusta porque es el número favorito de mi hermano, es el número que he llevado desde que soy profesional".

Cuestionado sobre su buen rendimiento en el Sevilla en estos primeros meses y si se siente feliz en Nervión, el sevillista fue claro: "¿Cómo no voy a estar feliz en el Sevilla? La gente me quiere muchísimo, la ciudad es maravillosa, todo son buenas palabras. Mi conciencia siempre la he tenido tranquila, cuando jugué siempre di el máximo. Luego la elección correspondía a otras personas, pero en mi cabeza estaba tranquilo porque había dado lo máximo y no podía hacer más".

Cómo lleva la derrota del Camo Nou: "Mal, si te meten cuatro te vas mal, es verdad que si metemos alguna del principio lo mismo sale otra cosa pero ¿cómo sabes tú que si metes alguna luego el partido es diferente?".

Cómo se sentirá Zidane al verlo en la selección: "No creo que sea un palo para él, espero que se alegre por mí. Yo estoy en el Sevilla y él en el Madrid, al final cada uno va a lo suyo. Siempre le deseo suerte al Madrid salvo contra nosotros".

Su sueño como futbolista: "Estoy muy feliz, pero hay que tener los pies en el suelo, no fácil no es llegar sino mantenerse. Estar en la selección y competir al máximo nivel es un sueño. Mi sueño es ganar una Champions... ¿Con el Madrid? Si puede ser con el Madrid bien, sino pues da igual. Al final siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Ahora en Sevilla estoy muy feliz, con Lopetegui me llevo muy bien, es un gran entrenador".

Su día a día en Sevilla: "Vivo solo, mi novia viene a verme cuando puede, pero apenas estamos en casa con los partidos de Europa. Veo mucho fútbol, hay partidos todos los días".