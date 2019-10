Nolito: "Jugar en este Sevilla está muy caro"

Manuel Agudo Durán, Nolito, tenía todas las papeletas para salir del Sevilla el pasado verano. A priori, era uno de los descartes y tenía que buscarse una salida. Sonaron equipos como el Celta de Vigo pero los días pasaban y Nolito continuaba entrenando en el Sevilla. Llegaron los partidos amistosos y el sanluqueño se destapó como el goleador del equipo y siendo de los mejores de la pretemporada. Se ganó el derecho a continuar su tercer y último año de contrato con el conjunto de Nervión. "Tuve pie y medio fuera del Sevilla, pero yo seguía entrenando, al final tomo la decisión de quedarme porque cuentan conmigo, ahora me queda un año de contrato y sigo entrenando a tope. En verano uno se impacienta un poco sobre todo por la familia, al final acaba la historia con final feliz, ahora a ver si sigo jugando y haciendo goles", relata Nolito para los microfónos de Deportes Cope Sevilla.

Ahora, la plantilla se marcha tres días de descando debido al parón de selecciones. El lunes volverán al trabajo con la mente puesta en el partido ante el Levante y con la intención de hacer olvidar la derrota ante el Barcelona: "En el Camp Nou es difícil ganar, creo que el otro día tuvimos la ocasión tal y como empezó el partido, pero puedes llevar 80 minutos ganando y te meten tres al final. No estuvimos finos de cara a portería, ojalá en los partidos que vienen estamos más finos y a seguir".

De Jong, tras el partido: "Se le anima y le vamos a dar más cariño incluso que antes, tiene ese bache de que no encuentra puerta pero es un magnífico delantero, ojalá haga muchos goles para el Sevilla, le daremos todo el cariño para que meta muchos goles con el Sevilla. Hay que darle cariño a todos los compañeros y a los que no juegan más, es una decisión del míster, no mía. Aquí fallamos todos, yo el primero, y los delanteros más que somos los que tenemos que meter el balón en la portería".

Las críticas que recibe: "Me han dicho de todo, pero uno tiene que seguir para adelante, cuando tomas una decisión vas con toda la ilusión del mundo, venir al Sevilla era una gran oportunidad. No salieron las cosas al principio, no he jugado todo lo que quería, no han salido las cosas como quería. Ahora es mi último año, están saliendo las cosas y estoy jugando mucho más que el año pasado, ojalá me salgan las cosas".

Le decían que estaba pasado de kilos: "Ahora como juego estoy fino, si no jugara estaría gordo, siempre me lo han dicho en mi carrera. Cuando marcas estas fino, cuando no estás gordo, pero eso ya lo sé y lo tengo asimilado. Yo estoy tranquilo, voy en mi camino y trabajando poco a poco, ojalá marque muchos goles para el Sevilla".

Le ve carencias a la delantera: "Yo creo que el Sevilla tiene una magnífica plantilla, hemos podido ganar en todos los partidos pero así es el fútbol, llegas 10 veces y no marcas y el otro llega tres y marca. Creo que vamos a marcar mucho goles, tenemos grandes delanteros, jugar está caro en este Sevilla. Nosotros tenemos que estar al pie del cañón y el míster es el que decide. Creo que tenemos muy buenos delanteros, todos han hecho goles durante su carrera, creo que está muy bien cubierto ese puesto. Es una plantilla muy bien cubierta en todos los puestos".

Su gol más recordado: "El más emotivo fue en la Eurocopa contra Turquía. En esa milésima de segundo te acuerdas de toda la familia que ya no está, y de todo lo que has tragado para llegar ahí. Nunca me hubiera esperado ir a la seleccion, a una Eurocopa, ser titular y marcar".

El técnico que más le ha marcado: "Estuve tres años con Luis Enrique en el Barça B y uno en el Celta. Él me hizo ver el fútbol de otra forma, yo me tomaba el fútbol como un 'hobby' y él me hizo ver que me podía ganar la vida en esto. Me daba mucho cariño, es el que más me ha querido por eso y muchas cosas más".

Su apoyo en los peores momentos: "Mi mujer y mi familia, ahí te das cuenta de quién está a tu lado. Ahora vas jugando y marcando y tienes muchos mensajes después de los partidos, cuando no juegas y estás en el fango si te pueden pisotear te pisotean. Ahora todo el mundo quiere invitarte a comer pero como ya sabéis, pego dos capotazos".

Cómo se lleva con los béticos: "Me llevo bien con todo el mundo, tengo allí compañeros como Javi García, Tello, Bartra, su delegado fue mi delegado en el Écija, no tengo problemas con nadie".

Aquel encuentro con Óscar Arias en una heladería: "Fue casualidad, es más, yo ni lo conocía, él me dijo yo soy el que te voy a traer aquí. Es mentira que me tomara un helado, me lo encontré de casualidad".