Pozo impresiona a De la Fuente

Alejandro Pozo lleva 30 minutos en Liga y los 180 de Europa League. El canterano, tras un buen año en el Granada y una pretemporada en la que convenció a Lopetegui para que no trajera a otro lateral y le pusiera por delante de Corchia, apenas ha tenido minutos en una posición en la que Jesús Navas es indiscutible. Eso no ha mermado su valor ni su proyección, hasta el punto de que el seleccionador español sub 21, el exsevillista Luis de la Fuente, sigue contando con él y hoy le ha incluido en el once inicial ante Alemania.

Por eso y porque tiene un gran conocimiento de todos los jugadores que han pasado por las categorías inferiores de la 'Roja', es una de las personas más indicadas para hablar de su progresión como jugador. Y por ahora sólo tiene palabras de elogio. "Pozo se ha convertido en un jugador polivalente. Está creciendo muchísimo en un equipo como el Sevilla de una exigencia altísima. No es fácil entrar ahí y él juega. Es una garantía", aseguraba a Canal Sur Radio, donde valoraba la fuerza mental de un jugador que tiene un gran futuro en el fútbol español.

"No es fácil para un chico tan joven como Pozo, pero él va teniendo minutos y va creciendo. La experiencia en el día a día que tiene en el Sevilla le hace mejor jugador. Y nosotros intentamos beneficiarnos en la selección de esa coyuntura y le damos minutos y esa tranquilidad necesaria para que siga creciendo", afirmó De la Fuente.