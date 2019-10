Los rivales de Betis y Sevilla empatan sus duelos

Real Sociedad y Levante empataron en sus respectivos amistosos que disputaron en la mañana de jueves, ambos técnicos repartieron minutos en sus plantillas con la idea de no perder el ritmo competitivo en este parón liguero. Los rivales de Betis y Sevilla en la próxima jornada de campeonato, han disputado amistosos durante esta primera semana de parón por selecciones para que sus plantillas mantengan el ritmo de competición y puedan tener minutos los menos habituales en las alineaciones ligueras.

El Levante no pasó del 1-1 en la ciudad deportiva del Villarreal. Paco López dio entrada de inicio a un once más reconocible, manteniendo a jugadores como Morales, Campaña, Vezo, Mayoral o Sergio León, y recuperando para el once a jugadores como Coke, Toño, Cabaco, Hernani o Melero.

El equipo granota comenzó el encuentro perdiendo por un tempranero gol de Carlos Bacca, aún así consiguieron reponerse y en la segunda mitad jugaron un mejor fútbol, que les ayudó a empatar el partido gracias a un tanto de Roger Martí. La mala noticia para los levantinistas es que Hernani tuvo que abandonar el partido por unas molestias mosculares, hay que estar pendiente de su evolución.

Por el otro lado, el conjunto txuri-urdin empató en un duelo sin goles contra el Club Atlético Osasuna. El equipo dirigido por Inmanol Alguacil salió tocando desde atrás con jugadores como Zurutuza y Zubeldia como destacados. El Osasuna intentó sorprender a la Real con rápidas transiciones de ataque.

En la segunda mitad, la Real Sociedad se impuso nuevamente en el juego gracias a los cambios que dio entrada Alguacil. Lo más destacado del encuentro fueron las internadas de Portu y los intentos de Willian José por cazar algún balón aéreo mientras que el Osasuna solo pudo responder con tímidos ataques. El resultado no llegó a moverse y el amistoso terminó con 0-0 tras noventa minutos.

El siguiente choque de estos clubes será contra los equipos de la capital hispalense en busca de conseguir tres puntos más que les hagan elevar posiciones en la tabla clasificatoria. El Real Betis visitará una plaza siempre difícil como es San Sebastián y el Sevilla FC recibirá en su estadio al Levante con ganas de volver a ganar tras el mal resultado cosechado en el Camp Nou.