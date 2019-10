De Jong, el héroe de Holanda, se acuerda del Sevilla tras marcar

Seis meses esperando, la ansiedad presente en partidos tan importantes como el del Camp Nou y el gol llega en el momento más importante. Con Holanda empatando ante Irlanda del Norte en casa, en el minuto 91, Luuk de Jong puso la bota para que ese balón acabara dentro y su selección encauzara su camino hacia la próxima Eurocopa. No cabía en sí de gozo, pero pese a ello, tuvo un momento para recordar esa otra mala racha que atraviesa en Sevilla y que quiere olvidar cuanto antes.

"Claro que lamento no haber marcado todavía. También me gustaría marcar cada partido con el Sevilla, pero sigo siendo optimista", indicaba el delantero holandés, héroe de una selección de los Países Bajos que es colíder del Grupo C junto a Alemania y a la propia Irlanda del Norte.

De Jong respondió con su gol a la confianza que siempre ha tenido Koeman en él, que ayer le sitúo por delante del preferido de los aficionados, Wout Weghorst, y el delantero sevillista respondió siendo decisivo. "Cuando ese balón cayó, supe de inmediato que podía marcar", indicó el punta nervionense, a quien no le importa el rol secundario que ocupa allí y sólo piensa en seguir peleando."Sé cuál es mi papel en Orange. A menudo solo entro cuando estamos perdiendo, pero siempre lo doy todo por el equipo e intento ser lo más valioso posible en los minutos que tengo", aseguró.

Sobre el gol salvador, el jugador admite que estuvo más listo que la defensa norirlandesa. "Supuse que la pelota llegaría al segundo palo, así que fui hacia allí partiendo desde la izquierda. Pude llegar a la pelota, pero pensé que iría directamente a portería. Afortunadamente, luego cayó bien y pude rematarla. Es un sentimiento maravilloso. Una vez más, sé cuál es mi papel en Orange y es genial si puedes ayudar al equipo así", aseguró.

Quien también sacó pecho fue su seleccionador Ronald Koeman, que ha tenido que aceptar en los últimos días críticas por la convocatoria de un De Jong que no había marcado en los dos primeros meses de competición. "Todos tienen su opinión. Realmente no tengo que tener yo la razón. Sé lo que podemos obtener de Luuk y, afortunadamente, pudo demostrarlo esta noche", aseguró.