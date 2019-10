Reabre la fábrica de revalorización

Monchi ha regresado a Nervión con la llave de la fábrica de revalorización que desde hace un tiempo se instaló en el corazón de Nervión. Tras un pequeño bache en la producción durante la ausencia del de San Fernando, la factoría, uno de los principales reclamos blanquirrojos a la hora de convencer a los futbolistas en el mercado, ha comenzado a funcionar de nuevo, como demuestra que la plantilla blanquirroja cuenta con nuevos activos que ya apuntan a una interesante plusvalía en el futuro tanto en cuanto en muy poco tiempo ya han aumentado su valor con respecto a antes de vestir la elástica blanquirroja.

No en vano, varios de los fichajes realizados por el isleño en la pasada ventana han rebasado la línea del simple cumplimiento de expectativas con un rendimiento destacado y vital para el equipo, lo que en la mayoría de los casos se ha traducido en un incremento de su cotización según la web especializada Transfermarkt, siendo el más pronunciado el de Reguilón, pues ha pasado de 15 a 22 millones en dos meses. No obstante, el Sevilla no se beneficiará económicamente de este crecimiento, ya que pertenece al Real Madrid y no existe opción de compra, pero sí del que también ha experimentado Diego Carlos o de Jordán.

Del segundo se esperaba por su proyección y porque el Eibar, aunque apretó lo suyo, se vio obligado a venderlo por debajo de su cláusula. Los alrededor de 12 millones pagados por él se antoja un precio de rebajas para un futbolista al que ya valoran en 14 y que, más allá de sus dos últimas suplencias, es un baluarte del centro del campo del Sevilla, contribuyendo directamente en las victorias ante Granada y Alavés con dos goles.

Con menos ruido llegó el primer fichaje del verano, un Diego Carlos que ya ha demostrado por qué Monchi invirtió 15 millones en su fichaje con alardes de seguridad y fiabilidad en el centro de la defensa. Hasta ahora se ha revelado como una de las contrataciones más acertadas y Transfermarkt ya le ha aumentado el valor hasta los 15 kilos merced a una clara tendencia hacia una tasación bastante más alta en las próximas revisiones.

Otro que protagonizará con casi toda seguridad una subida meteórica será Lucas Ocampos, la cara nueva que más ilusión ha despertado por su rendimiento en lo que va de curso. Una de las principales amenazas del Sevilla de Lopetegui, suma dos tantos y el miércoles despuntó en su estreno con Argentina, pues salió en la segunda parte y estableció el empate. Será, posiblemente, la primera de muchas convocatorias con la albiceleste, al menos si mantiene su nivel actual en Nervión, lo que, obviamente, es un factor más para multiplicar su cotización. A día de hoy, con su aportación en el Sevilla y su irrupción en la selección, ya vale más de lo que se abonó por él aunque en Transfermarkt todavía no han revisado su valor desde que llegó al Sevilla.

También ha hecho méritos para revalorizarse Fernando, aunque difícilmente se reflejará en dicha web por sus 32 años, lo que no es óbice para que, debido a su bajo precio, el Sevilla pudiera hacer algo de caja en próximos mercados. Lo cierto es que la máquina se ha reactivado en Nervión y ya se fabrica de nuevo en cadena una de las claves del crecimiento sevillista.