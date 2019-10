Robert Moreno no haría como Lopetegui

La selección española viajó en la mañana de este viernes hacia Oslo, ciudad a la que llegó en torno a las 13:00 horas para, ya por la tarde, trabajar sobre el terreno de juego del Ullevaal Stadium, escenario del encuentro que a partir de las 20:45 horas de este sábado le enfrentará con Noruega, en una cita clasificatoria para la Eurocopa de 2020.

La 'Roja' ha llegado a tierras nórdicas con dos sevillistas en sus filas. Un fijo, Jesús Navas, y un posible debutante, un Sergio Reguilón que busca minutos para pasar a ser el internacional número 40 de la historia nervionense.

La noche antes de viajar, el seleccionador Robert Moreno concedió una entrevista a Onda Cero en la que lanzó un 'dardo' indirecto al actual técnico del Sevilla y exentrenador nacional, Julen Lopetegui.

El catalán fue cuestionado sobre qué sucedería si el Barcelona, el club de sus amores, quisiera ficharle justo antes de la Eurocopa 2020, como sucedió con el Real Madrid y el de Asteasu a pocos días del inicio del Mundial de Rusia.

"No me atrevería a dejar un proyecto a la mitad, incluso siendo de ese calibre la oferta, y esperaría a acabar la Eurocopa", contestó Robert Moreno. "Para alguien como yo, entrenar a la selección es un sueño. Entrenar al Barcelona también lo sería, pero no me lo planteo. Por mi forma de ser, esperaría al final de la Eurocopa. También me parecería extraño que el Barça me esperara hasta el final de la Eurocopa, porque acabará el 12 de julio, día de la final, y sería complicado porque casi habría empezado la pretemporada", argumentó.

Por su parte, Lopetegui siempre ha defendido que él no se fue de la selección y que fue la Federación la que le privó de su sueño de dirigir a España en un Mundial.