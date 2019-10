Ben Yedder, un 'Miarma' en el Principado

Un 'Miarma' en el Principado. Ése es Wissan Ben Yedder, quien no se olvida de todo lo vivido en tres maravillosos años en Sevilla, un club y una ciudad que siempre tendrán un sitio en su corazón. Por fin habitual en las convocatorias de Didier Deschamps en la selección francesa y líder del Mónaco (con seis goles en las nueve primeras citas de la Ligue 1), en su perfil de Twitter conserva su apodo sevillano y exhibe sin tapujos su amor por la entidad de Eduardo? Dato con la etiqueta de '#VamosmiSevilla', a pesar de que ahora cobra de otro club.

"Muchos me preguntan por qué cambié Sevilla por Mónaco y me decían que esa decisión podría costarme el ir con la selección francesa. Pero eso no me preocupa. Mónaco tiene un proyecto ambicioso", señaló en una entrevista a L'Equipe el delantero franco-tunecino, que confía en que siga la remontada en la tabla del campeonato galo.

"Todavía hay mucho trabajo por hacer. No se puede pasar del decimoséptimo al segundo puesto en un sólo clic", agregó, al tiempo que mostraba su firme deseo de "dejar huella también con los Bleus" al ser preguntado por sus cuantiosas posibilidades de estar en la Eurocopa de 2020.

En el 'Top 10' de artilleros

Que Wissan Ben Yedder es uno de los mejores delanteros del mundo lo demuestra un dato: es el noveno máximo goleador en lo que va de año natural. A lo largo de este 2019, el galo ha anotado 22 dianas -16 con el Sevilla y 6 con el Mónaco-, cifra que iguala Sterling (del City), y que sólo superan otros ocho artilleros de primer nivel: Mané (Liverpool) y Zapata (Atalanta), que llevan 23; Mbappé (PSG) y Aubemeyang (Arsenal), con 24; Benzema (Real Madrid), 25; 'Kun' Agüero (City), 26; Messi (Barça), 31; y Lewandowski (Bayern), autor de 33 goles.