Diego Carlos, a las puertas de la selección

Diego Carlos (26) es el jugador más utilizado por Julen Lopetegui en lo que va de temporada, con 795 minutos, y también uno de los más destacados. Y es que el central brasileño, a quien ya tanteó el Sevilla FC con Joaquín Caparrós (finalmente, llegó Maximilian Wöber), se ha convertido, por su nivel de concentración, rapidez, contundencial y dominio del juego aéreo, en uno de los mejores fichajes de la temporada 19/20 en LaLiga.

El sueño del ex del Nantes es el de jugar algún día con la selección absoluta de Brasil, pese a que nunca ha sido internacional en ninguna de sus categorías, y es algo que hoy día ya no ve tan lejano. De hecho, en su país son varias las voces, principalmente de periodistas especializados en fútbol europeo, que piden la inclusión del sevillista en lugar de un Samir que no está brillando en el Udinese.

Los citados por Tite, en su última lista, para enfrentarse a Senegal y Nigeria:

- Marquinhos (PSG). Central de nivel 'top', indiscutible en su club y la 'verdeamarela'.

- Éder Militao (Real Madrid). Pese a no estar teniendo protagonismo ahora, a Tite le gustaba desde que estaba en el Oporto. Puede actuar como improvisado lateral diestr.

- Thiago Silva (PSG). Ya veterano, pero con un puesto fijo en el eje de la zaga de la 'canarinha'.

- Samir (Udinese). Es zurdo, puede actuar en la banda y quizás por ahí se entienda la decisiónd de Tite de citarle, pues su nivel es inferior al del sevillista.

- Rodrigo Caio (Sao Paulo). Sigue sin salir de Brasil, pese a que tiene un nivel interesante y a que puede actuar también como pivote. Superó una grave lesión.

La competencia de Diego Carlos por entrar en la próxima lista:

- Felipe (Atlético de Madrid). Extraña que tampoco el colchonero, con un excelente dominio del juego aéreo en las dos áreas, vaya convocado por Tite.

- Rafael Tolói (Atalanta). Está jugando a buen nivel y partidos de Champions. Además, se destapó hace unos años con la sub 20.

- Luiz Felipe (SS Lazio). A sus 22 años y con 1,87 metros, ya es titular en el equipo romano. Curiosamente, por arriba no va del todo bien, pero sabe sacarla jugada, tiene colocación y calcula bien sus entradas.

- Lyanco (Torino FC). Internacional son Serbia sub 20 y, posteriormente, con Brasil sub 20 y sub 23. A sus 22 años, está por hacerse. Tiene muy buena pinta, pero las lesiones no le dejan arrancar. Mide 1,87 metros.