De Jong, convencido: "Algún día el gol va a llegar"

El sevillismo sigue dándole vueltas a lo sucedido en el Camp Nou. Con más acierto, su equipo podría haber roto la nefasta racha de derrotas en el feudo del Barcelona, que se eleva ya a diez tras el 4-0 encajado por los de Lopetegui.

El foco, inevitablemente, se ha centrado en Luuk de Jong, que sigue sin ver portería como sevillista y gozó de hasta cuatro claras ocasiones en el coliseo azulgrana. Pero el holandés no es hombre de excusas. Sin poner paños calientes a su falta de gol, reconoce que "debería haber hecho tres, no dos goles en el Camp Nou". "Pero no ocurrió. No puedo seguir mirando hacia atrás, tengo que hacerlo hacia adelante", añadió en una nuevas declaraciones realizadas en su país.

El ex del PSV está aprovechando su periplo con la selección holandesa para desconectar y elevar su moral. Su gol ante Irlanda del Norte, el primero de la temporada, le ha servido para quitarse un peso de encima y se muestra convencido de que con trabajo, la recompensa llegará también en Nervión. "Algún día el gol va a llegar. Creo que estoy jugando bien en el Sevilla, pero no está funcionando lo del gol. Pero sé, por experiencia, que debo seguir luchando", señaló.

En este sentido, De Jong ya reconoció días atrás que a los delanteros se les evalúa por su acierto de cara a portería, pero no es menos cierto que el espigado ariete holandés aporta en muchas otras facetas del juego, de ahí que siga siendo indiscutible para Lopetegui. Y de todo ello quiso también sacar pecho en estos momentos de críticas.

"Hay que estar en el lugar correcto delante de la portería, pero puedo hacer muchas cosas. Quiero marcar un gol lo más rápido posible. Pero también puedo hacer que la gente a mi alrededor juegue bien y aproveche los espacios", apuntó el delantero, que este domingo afronta una nueva cita con su selección ante Bielorrusia en Minsk.