Los diez jugadores más valorados del Sevilla FC

El fútbol se ha convertido actualmente en una fábrica de generar ingresos que va mucho más allá de los éxitos deportivos. Para sostener a una entidad como el Sevilla FC hacen falta muchos otros conceptos, y Monchi, en ello, ha demostrado ser especialista.

Comprar barato para vender caro ha sido la máxima del director deportivo del Sevilla FC a lo largo de su primera etapa al frente de la gestión deportiva del club de Nervión, algo que quiere volver a emular ahora, en su segunda. Y poco a poco lo va consiguiendo, o al menos eso indican los valores de mercado de algunos de los futbolistas que integran su plantilla.

La web especializada Transfermarkt acaba de realizar una actualización de algunos de los jugadores de LaLiga, y entre ellos hay algunos sevillistas. El crecimiento más pronunciado ha sido el de Reguilón, pues ha pasado de 15 a 22 millones de euros en dos meses.

No obstante, el Sevilla no se beneficiará económicamente del crecimiento del canterano blanco, ya que pertenece al Real Madrid y no existe opción de compra sobre el lateral.

También ha hecho méritos para revalorizarse Fernando, aunque difícilmente se reflejará por sus 32 años, lo que penaliza al brasileño de cara al mercado.

Sí sacará rédido, sin embargo, de las subidas que también han experimentado otros jugadores como Diego Carlos o Jordán, siendo estos los diez futbolistas más valorados económicamente del Sevilla FC.