Óliver y su relación especial con el Betis

En la entrevista con ESTADIO Deportivo, Óliver Torres responde a preguntas sobre el derbi contra el Betis, un rival que le trae buenos recuerdos, ya que los partidos contra el equipo verdiblanco han sido especiales para él. Incluso Setién reconoció en su día que le hubiera gustado ficharlo para el equipo de La Palmera.

- La pregunta del derbi es siempre obligada, pero en su caso lo es más aún por una serie de casualidades: la primera vez que Simeone le convocó con el primer equipo del Atlético fue una salida al Benito Villamarín en la 11/12. Su debut como titular fue ante el Betis en un partido de la 12/13 y, además, marcó su primer gol en Primera división (a los 13 segundos) y su estreno en su cesión en el Villarreal fue contra...

- Contra el Betis y también me salió un gran partido. ¡Pero es que además este año el derbi cae el día de mi cumpleaños! (risas). Es verdad que al Betis lo recuerdo como algo positivo para mí, porque siempre que he jugado contra ellos me ha salido un gran partido. Mi primer gol fue contra ellos, a los 13 segundos, y aún es el gol más rápido de la historia del Atlético en Liga. Ojalá se pueda repetir este año.

- Es un partido siempre marcado en rojo en el que sólo vale ganar.

- Sí, en la calle lo primero que te dicen es eso, que hay que ganarle al Betis, pero aquí en el club lo que te dicen es que el derbi ya llegará y que ahora lo que importa es el Levante después del parón. El derbi lo prepararemos con la misma idea que estamos preparando el choque ante el Levante, que es con la idea de ganar, como en todos los partidos.

- ¿A qué cree que puede aspirar este Sevilla?

- A todo.

- ¿Y qué es aspirar a todo?

- Pues eso. ¿A qué no se puede aspirar en la vida? Cuando nací nadie me iba a decir que podría aspirar a ganar títulos con el Sevilla y aquí estoy, sentado contigo. Nunca se sabe. No hay que ponerse límites. Todo tiene su proceso y los objetivos hay que valorarlos al final de la temporada. Escuché a Monchi decir el otro día que quién le iba a decir a Aspas que lloraría de alegría por conseguir la permanencia con el Celta. Pues no, porque la temporada le llevó hasta ahí y salvarse del descenso, por el sufrimiento que pasó, le supo mejor que clasificarse para Europa. Nosotros queremos pelear este año por cosas importantes, porque creo que por plantilla, por club, por estructura y por afición, es lo que el Sevilla se merece.

- Ha jugado en clubes de máximo nivel, ha ganado títulos, es campeón de Europa sub 19 e internacional sub 21 y sabe que el Sevilla es un gran trampolín. ¿Es la selección absoluta el siguiente paso de su carrera?

- La absoluta es el siguiente paso y lo conseguiré (responde convencido).