El pretendido Campaña vuelve a Nervión

El próximo domingo (21:00 horas) visita el Sánchez-Pizjuán el Levante, encuentro para el que Paco López recuperó a finales de esta semana a Campaña, quien a partir de este lunes debe seguir entrenándose con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Un partido especial para el canterano sevillista, no sólo por volver a Nervión y medirse frente al equipo en el que se formó como futbolista profesional, sino porque también es una nueva oportunidad de demostrar su valía ante Monchi y ante todo el sevillismo, después de que el pasado verano existiera interés en repatriarlo, tal y como informó este diario y como el propio José Gómez Campaña y Quico Catalán, presidente del Levante, confirmaron a posteriori.

José Gómez Campaña, quien renovó con el Levante hasta 2023 como agradecimiento al club granota por su confianza y, de paso, dejarle algunos millones en el caso de acabar saliendo traspasado, fue objetivo sevillista, habiendo pensado Monchi ya en él para la Roma. Del canterano, no sólo se valoró su sevillismo, obviamente, sino también su crecimiento como futbolista, pudiendo jugar como '5', '6' y '8', clave para el 4-3-3 de Lopetegui, quien ya se lo llevó al Oporto tras contar con él en la sub 20 y hacerlo debutar con la selección española sub 21.

Especialista a balón parado -firmó cuatro goles y nueve asistencias en la 18/19-, se veía como el perfil adecuado para reforzar la zona ancha, aunque su nueva cláusula de rescisión, de 60 millones de euros -la anterior era de 15-, y los 40 kilos con los que se desmarcó Quico Catalán, acabaron dinamitando la operación, a pesar de que existía la promesa entre las partes de dejarle salir tras renovar si llegaba una oferta interesante por el futbolista, la que, a esos niveles, nunca llegó.

"Obviamente yo no iba a forzarlo. Yo renové porque este ha sido el club que ha confiado en mí y me ha devuelto la ilusión y el volver a jugar en Primera división. Estoy feliz aquí, en Primera, en un club muy familiar. A pesar de que en los últimos años las cosas han sido difíciles siempre se han sacado, con fuerza y esfuerzo siempre saben mejor los triunfos. Las dos últimas salvaciones han sido así. El interés del Sevilla ha estado ahí, fue real, pero yo solo pensaba en volver aquí y comenzar otra ilusionante temporada con el Levante un año más", esgrimió el propio Campaña, con el mercado ya cerrado, en las páginas de Superdeporte, medio que también utilizó Catalán para referirse al interés sevillista en uno de sus futbolistas con más proyección.

"No hemos dado pie a venderlo, aunque es verdad que hubo interés. Nunca hablé con el Sevilla, aunque lógicamente con su agente sí. Pero hemos optado por revalorizar nuestros activos. Queremos que la madurez de ese jugador nos lleve a dar un salto deportivo y a conseguir los objetivos con más solvencia", explicó Catalán.