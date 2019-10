Banega y las renovaciones, según Monchi

Tras haber incorporado a 13 futbolistas este pasado verano, amén de los numerosos hombres a los que Monchi ha tenido que darle salida, el director general deportivo del Sevilla FC no descansa y ahora, más pronto que tarde, debe ponerse manos a la obra con los hombres que acaban contrato el próximo 30 de junio.

Se trata de tres futbolistas, el argentino Éver Banega, el portugués Daniel Carriço y el internacional español Nolito, quien, tras haber estado más fuera que dentro durante el pasado mercado, ha acabado convenciendo a Lopetegui hasta el punto de ser considerado hoy una pieza importante dentro del once sevillista, cuajando, al menos hasta la fecha, su mejor temporada con la escuadra de Nervión.

Una renovaciones que Monchi intentará llevar en sintonía con Lopetegui, habiéndose llevado a cabo ya los primeros contactos con algunos de ellos, como viene informando ESTADIO Deportivo. Por ahora, no hay ninguna decisión tomado al respecto, dependiendo cada caso, también, de cuáles sean los planes de futuro de cada uno de los implicados. Conversaciones pendientes que Monchi desea comenzar a abordar de manera formal cuanto antes, como él mismo explica durante su entrevista con Marca.

Especialmente relevante, de hecho, es el caso del argentino Éver Banega, faro del juego sevillista y pieza difícilmente de encontrar en el mercado. Primero, por su calidad, y segundo, por el alto precio que estos jugadores tienen. De ahí que el director deportivo del Sevilla FC esté abierto a mantener en el tiempo la relación con el argentino, dependiendo, también de cuál sea el pensamiento del propio Éver Banega.

Su edad (31 años) no es un inconveniente para Monchi en vista al alto compromiso que este viene demostrando por la camiseta del Sevilla FC, aunque el final de temporada del pasado curso, cuando fue expulsado varios partidos, deterioró levemente su imagen de cara a la afición.

"¿Banega quiere regresar a Argentina? A día de hoy no lo demuestra. Su implicación con el equipo es total. Yo ya he vivido con Éver una situación similar cuando se fue al Inter y su grado de implicación fue no 10, fue 1.000. Si Éver quiere seguir en el Sevilla o salir del Sevilla, no creo que vaya a afectar en su rendimiento", relata Monchi al respecto en la citada entrevista, dejando claro que Banega tiene abiertas las puertas del Sánchez-Pizjuán si sus parámetros (económicos y no económicos) coinciden con los de la entidad.