¿Cuánto dinero tiene el Sevilla en cedidos?

"El no estar en Champions lastraba la planificación en una cantidad importante. El 1 de julio, el coste de la plantilla estaba 60 millones por encima de lo que ingresábamos para plantilla. Los ingresos del Sevilla son X, quita los gastos de explotación, lo que te queda es para la plantilla. Faltaban 60 millones, que es lo que te puede dar la Champions. Por eso están las ventas de Pablo y Wissam. La de Pablo se hace primero y después esperamos para ver si con la salida de otros jugadores podíamos paliar la no venta de Wissam. Cuando nos damos cuenta de que no es posible, tiene que salir Wissam. No es que yo me he vuelto loco y he perdido la noción del tiempo y no me he dado cuenta de que los jugadores que metían más goles eran Pablo Sarabia y Ben Yedder. Cuando tienes que generar plusvalías, tienes que hacerlo con los que las generan. No era una opción, era una obligación".

Es una explicación de Monchi, durante una entrevista concedida a Marca, sobre el principal problema que se encontró a la hora de intentar levantar el proyecto que tenía en mente. El director general deportivo pensaba que iba a poder recaudar esos 60 millones dando salida a descartes, pero se encontró con que la mayoría cobra mucho y, por tanto, con muchas reticencias por parte de los interesados.

Generalmente, los clubes dedican un presupuesto cerrado para cerrar el fichaje para una posición determinada: si pagan poco de traspaso, pueden pagar más al jugador; si pagan más al jugador, pueden pagar menos o nada al futbolista, que generalmente (Chichartito es una increíble excepción) no quieren ver reducidos sus honorarios.

Por eso, acabaron saliendo, además de Sarabia y Ben Yedder, hasta 14 jugadores en calidad de cedidos. Es decir, una -presunta- fortuna en 'stock', que podrá ser más o menos en función de distintas variables: la edad, el final de cotnrato, el rendimiento que ofrezcan en sus nuevos equipos, etc.

Pero ¿cuanto costó cada uno de los futbolistas que ha cedido el Sevilla y cuál es su valor actual de mercado? Lo repasamos en nuestra galería.