Banega: "Hubo un momento en el que la gente no quería que yo siguiera"

Acaba contrato en junio y, según Monchi, su posible renovación está en sus manos. Pero Éver Banega no se pronuncia por ahora sobre ello. Se siente feliz en el Sevilla y disfruta el momento, pero no esconde que ha echado en falta un mayor apoyo del sevillismo cuando a finales de la pasada campaña fue expulsado en Girona y se perdió los últimos partidos de Liga, después de una temporada que calificó de "complicada" al tener que realizar, con Machín, una función a la que no está acostumbrado.

De todo ello habló el argentino, que sorprendió con algunas de sus declaraciones, en una extensa entrevista en la radio oficial del club con motivo de sus 200 partidos como sevillista, cumplidos ante el Madrid, lo que hizo que recibiera mensajes por parte de ilustres como Monchi, Unai Emery, Franco Vázquez, Kanouté o Iago Aspas.

200 partidos: "Siento mucho orgullo de llegar a esa cifra. Llegar acá de una etapa muy difícil, empezar casi de cero y cumplir 200 partidos no es fácil. No se cumplen todos los días. Para mí es muy satisfactorio estar en esta etapa de mi vida en el Sevilla. Es mi quinta temporada y la disfruto como la primera. Me pongo a pensar y es un privilegio llevar esta camiseta, sinceramente. Uno cuando llega quiere dar lo mejor y luego va sintiendo los colores".

Adaptado a Sevilla: "Encontramos un bienestar familiar, tanto para mi mujer como para mis hijas. Un lugar de confort. El club también es muy familiar y eso es muy importante".

Recuerdos: "Uno siempre quiere ganar cosas y las finales son los recuerdos más lindos, pero también el empate ante el Liverpool en nuestra cancha, donde ellos no pasaron de la mitad del campo en la segunda parte. También hay muchos goles bonitos, pero me quedo con el de la final de Supercopa de Europa ante el Barça de tiro libre, en un partido que luchamos y se nos escapó por poco".

Su salida al Inter y su regreso: "Volver estaba en mi cabeza siempre. Me había ido y había sido una decisión difícil. Era necesario buscar nuevos retos. Pero venía el Mundial, no estaba jugando y sabía que aquí podía jugar muchos partidos para estar en esa cita. Siempre se dicen que las segundas partes nunca son buenas. Pero yo sabía que con el trabajo y el esfuerzo lo cambiaría. No me arrepiento de haberme ido al Inter. Siempre fui claro. Se lo dice a la gente en la última fiesta después de salir campeones. Creía que era el momento de buscar otros retos, pero sentía que tenía que volver".

Las críticas de la afición: "La temporada pasada fue difícil para mí, me tocó jugar en una posición donde no estaba acostumbrado, pero me hago responsable. También he pasado por momentos complicados. He escuchado por ahí que la gente ya no me quería y lo pasé mal, pero he hecho oídos sordos para centrarme en esta temporada y jugar. Nunca me habían sacado tantas amarillas y tantas rojas y fue un momento de desesperación donde el jugador quiere dar más y se equivoca porque veíamos que se nos escapaba la Champiopns. El año pasado fue difícil para todos. Tuvimos muchas lesiones pero salvamos la temporada en el ultimo momento".

El 'run run' de la grada: "Ese murmullo se siente abajo... Pero si respondes en la cancha, la gente te responde a ti. Cuando pierdo un balón, peleo para recuperarlo. Sé que soy de perder muchas pelotas porque me gusta arriesgar, pero no lo voy a cambiar porque es mi forma de jugar y ya tengo 31 años. Si la gente lo toma como que fallo muchos pases, se van a tener que acostumbrar. Intentaré perder menos, pero yo entiendo el fútbol así. Si pierdo una pelota, la pido otra vez. No digo que la gente no me quiera, pero la temporada hubo momentos en los que no estuve bien. Hubo gente que no quería que siguiera este año y la realidad es así, pero como soy yo, digo: 'voy a trabajar dentro de la cancha para demostrar que se están equivocando'".

Dos figuras clave: "La del Sevilla es una de las etapas más importantes en mi vida. Me dieron el cariño necesario, la tranquilidad para poder jugar. Monchi y Emery fueron grandes responsables de ello en un momento en el que lo necesitaba y gracias a eso empecé a madurar para jugar mi mejor fútbol. Yo estaba en Newell's todavía y me llamó Emery, me dijo que si quería venir al Sevilla. Le pedí dos o tres días para pensármelo y en un día y medio lo llamé y ahí empezaron las negociaciones".

Monchi: "El club le necesitaba y todos estamos contentos con su llegada y esperemos que el proyecto que armó se pueda terminar y acabe bien".

Emery: "Es un técnico muy importante en mi carrera y estoy agradecido por todo lo que me brindó. Él sabía cómo llevar a los jugadores y si tenía que reñirte lo hacía, no tenía problemas, pero siempre hablando. Mirábamos millones de vídeos a la semana de los rivales, pero llegábamos con una ventaja, con una gran información de los rivales".

El Sevilla de Lopetegui: "Queremos ser protagonistas e imponer nuestra fútbol, también de visitantes, como se ha comprobado. De todas las veces que me ha tocado jugar en el Camp Nou, la primera media hora de este último partido ha sido la mejor que he hecho allí con el Sevilla. Han venido jugadores para este sistema. Nos gusta tener la pelota, saber cuando tenemos que ser verticales y pelear cuando nos tenemos el balón para recuperarlo".

Se siente más liberado: "Donde más cómodo me siento jugando es en el centro del campo Tener un jugador detrás como Fernando te da un respiro, pero si tengo que jugar en cualquier sitio lo hago. De hecho, cuando no estoy tocando mucho el balón me voy atrás para cogerlo".

De Jong: "No las está metiendo, pero se ve el trabajo que hace para el equipo y con la constancia que está teniendo, el gol seguro que llegará".

El objetivo: "Estamos muy ilusionados por el proyecto que se armó y la idea es entrar en Champions. Ojalá se concrete y podamos pelear por ello hasta el último partido. La gente que está desde hace tiempo sabe que aquí todo se hace a base de esfuerzo. Este no es un equipo de estrellas y se trabaja con humildad. La competencia es buena para que uno no baje el pistón y esté siempre atento".

Unos inicios duros: "Me fui muy chico de mi casa, a los 14-15, y ya no volví más, Me fui a buscar ser futbolista. Recuerdo que no me quería ir. Me tenía que presentar el 15 de enero y el 14 estaba en el sofá de mi casa llorando. Pero tuvo que cerrar los ojos e irme. La infancia fue un poco dura, pero bueno, hoy lo miro y creo que mereció la pena irme. La familia estaba muy justa, éramos cinco hermanos, pero mis viejos trabajaban mucho y se las rebuscaban, no sé como, pero el plato de comida siempre lo teníamos. Mis hermanos y yo compartíamos las botas por turnos para jugar, pero a mi me llegaban ya reventadas porque era el tercero. No pude disfrutar de mi niñez, me la pasé en una pensión. Pero lo que si hoy soy lo que soy es gracias a que nunca bajé los brazos".

Amistad con Messi: "Es un chico muy humilde y hay que conocerlo para saber lo buena persona que es porque tienes que ir sacándole las cosas".

El salto a Europa: "Surgió Gago, que lo vendieron al Madrid, tuve la suerte de subir yo y quedarme como el 5 de Boca. En Argentina el césped es muy alto y el ritmo más lento. Cuesta adaptarte. En Europa, los primeros meses lo pasé muy mal. Era todo nuevo para mí y no me acostumbraba a nada. Mi familia me ayudaba pero no tenía gente que me trabajase otros temas. Pensé muchas veces en volver. Pero mis viejos me decían que aguantase. Ya con el tiempo, cuando estaba en el Atlético, empecé con la que es mi mujer hoy".

Además, también Monchi quiso tener unas palabras para Banega, recordando su fichaje: " Fue complicado. Tuvo muchas fases, de optimismo, de pesimismo... Lo veíamos cerca y otras veces lo dábamos por perdido... Pero siempre cuento una anécdota. Tras la marcha de Rakitic, hablaba con Emery de buscar un perfil Banega, porque pensábamos que sería muy difícil sacarlo del Valencia. A los agentes les decíamos que buscábamos un perfil Banega, hasta que dijimos: '¿y por qué no vamos a por Banega?'. Y lo que al principio parecía imposible, al final fue posible, mucho también por el empuje del propio Éver de venir aquí. He tenido la fortuna de estar con jugadores de mucha calidad, pero él es uno de los de más calidad que he tenido la suerte de incorporar tanto en el Sevilla como en la Roma. Me alegro que haya encontrado una estabilidad en el Sevilla y de que aquí podamos disfrutarlo porque siempre es un lujo".

Del mismo modo, no quiso faltar a este improvisado homenaje Unai Emery, que reveló una curiosa anécdota con el argentino: " Sus cualidades siempre hacen que los que estén alrededor destaquen hacia otras fases delñjuego. Ha encontrado un lugar donde la gente le entiende y disfruta de su fútbol. Recuerdo cuando firmé, que le dije a Monchi que iba a levantar a los aficionados de sus asientos, y así lo hizo. En una semifinal en el descanso ante el Shakhtar, íbamos 1-1 y me lo llevé a mi despacho y le dije que el partido estaba en sus manos. Le dije: 'qué podemos hacer para que estés más a gusto'. Y al final ganamos y él hizo un gran partido".