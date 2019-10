Diego Carlos tiene que controlar su fuerza

Diego Carlos es, sin duda, uno de los grandes fichajes del Sevilla FC 19/20, un fichaje 'made in' Monchi que se convirtió desde el primer día en titularísimo para Julen Lopetegui y que llama la atención por su gran fortaleza física.

El central brasileño, quien sueña con ser citado por Tite, ha indicado en la televisión oficial del club que incluso tiene que ir con cuidado en los entrenamientos para no hacer daño a sus propios compeñeros.

Su enorme fuerza

"Al gimnasio entro solamente a hacer estiramientos. Cosas funcionales. Nada de máquinas. Estoy mirando a los otros jugadores, converso con ellos... pero nada de máquinas. Algunos hacen mucho, pero no sé quiénes, pues hago mi trabajo y luego me voy. Tengo mucha atención para no hacer daño a nuestros jugadores.

Sobre su pareja habitual en el eje de la zaga

"Es muy buena persona, un jugador muy experimentado, y es muy fácil jugar con él porque tiene mucha experiencia, habla mucho en el campo. Eso me ayuda mucho. Nos dice si podemos subir, la línea, si nos metemos un poco atrás. Él lo va comentando. Cuando hay comunicación es mucho más fácil jugar y nosotros la tenemos".

Su rápida adaptación

"El cambio más grande que he notado es en España. En Nantes, un equipo que está siempre entre el 10 y el 12, tenían un estilo de juego parecido al del Estoril Praia. Sin embargo, aquí es un estilo diferente: el equipo tiene más tiempo el balón y hacemos muchos pases. Esto me gusta mucho, porque me gusta jugar y todos los del equipo aquí tienen muchas cualidades. Estoy disfrutando mucho".

Así se gestó su fichaje

"Llevaba en Nantes durante tres temporadas. Todas las temporadas he tenido oportunidades para salir, pero en la tercera temporada mi agente me dijo que el Sevilla me quería, y dije 'ahora me voy'. Estaba muy contento y quería venir. Hablé con toda mi familia y todos me dijeron que eran una gran oportunidad. Es un paso muy grande".

Un vestuario sano

"Tenemos muy buen ambiente, hay muy buenas personas. Se resuelven los problemas dentro, no tenemos ningún problema. El de Eibar fue un partido muy complicado".

Sus objetivos

"El Sevilla es un club que tiene muy bella historia, creo que podemos hacerlo ahora también. Hay un grupo muy bueno. Si continuamos, fuertes y con ganas, vamos a hacer buenos resultados y vamos a llegar lejos. Personalmente, tengo muchos sueños como futbolistas. Me gustaría ganar una Liga Europa, una Champions League y también jugar en la selección brasileña".