Dani Alves prefiere Sevilla a Barcelona o París

El exjugador del Sevilla FC Daniel Alves habló sobre su carrera como profesional para la revista GG. El actual lateral del Sao Paulo no suele dejar indiferente a nadie cuando tiene un micrófono delante y al ser preguntado por la ciudad de París, el internacional brasileño comentó: "Existe un choque cultural interesante. Ir a París una semana puede ser el viaje de tu vida, pero si estás más, te cansará, ya que es muy estresante. Me recuerda un poco a Sao Paulo, solo que en París son bastante racistas. Conmigo no, pero sé lo que le dijeron a mis amigos".

Tras estas polémicas declaraciones, el jugador más laureado de la historia fue preguntado por Sevilla o Barcelona, y no dudó en su respuesta: "Prefiero Sevilla. La gente parece brasileña, vive en la calle y tiene más energía. Son traviesos... y prefiero que la gente sea así".

El veterano futbolista brasileño que llegó a Sevilla en 2002 se encuentra ahora en el final de su carrera, disfrutando del fútbol en su Brasil natal.