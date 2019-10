Cuando Lopetegui evitó que Casemiro fichase por el Sevilla

Las vueltas que da el fútbol... Bien lo sabe un Carlos Henrique Casemiro (27) que pasó en poco tiempo no jugar en el Sao Paulo (estaba peleado con el entrenador) a defender la camiseta del Real Madrid, tras pasar por el Castilla.

Curiosamente, el ahora pivote (en Brasil era un jugador más de ida y vuelta, que llegó a actuar como lateral) pudo ser jugador del Sevilla FC, pero lo evitó... Julen Lopetegui, el actual técnico nervionenses.

Así lo ha explicado el propio Casemiro: "Tuve la oportunidad de jugar en el Sevilla FC, en el Inter (de Milán) y en el Porto FC... y Lopetegui me llamó y me convenció. Fue la mejor decisión de mi vida. Lopetegui me ayudó mucho y jugué todo tipo de partidos de allí. Cuando regresé al Madrid, ya tenía experiencia y ya había jugado Champions; era otro jugador".

Se deduce de sus palabras que el Sevilla intentó llevarle a Nervión cedido, pero el fútbol tiene estas cosas y la llamada del entrenador de turno, lo cual ha servido, por ejemplo, para convencer el pasado verano a Jordán, resulta en muchos casos clave. Monchi lo sabe bien.