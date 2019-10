El Atalanta piensa en Mudo Vázquez

La falta de minutos de Franco Vázquez no está pasando desapercibida en un mercado donde siempre ha tenido mucho cartel, Italia. En el calcio italiano, el 'Mudo' firmó sus mejores exhibiciones individuales con el Palermo. Los 'rossaneros' venderían al italo-argentino al Sevilla FC tras abonar quince millones por su traspaso. Actualmente, Franco no está disponiendo de minutos para desarrollar todo su juego y puede que esta cuarta temporada con los blanquirrojos sea la última que dispute.

El nuevo entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no está contando con el jugador argentino en sus esquemas. En Liga, le dio la oportunidad de ser titular en el partido contra el Real Madrid pero el resto de partidos ha sido suplente o se ha quedado fuera de la lista. Por otro lado, en Europa League ha disputado todos los minutos de los dos partidos que se han jugado hasta ahora. La situación que está viviendo está temporada el número '22' del Sevilla es nueva para él, las anteriores temporadas solía ser un fijo en las alineaciones o, almenos, en las convocatorias. A día de hoy, ni ésto tiene asegurado.

Según Calciomercato.it el curso de Franco Vázquez no ha pasado desapercibido en la Seria A. El medio italiano publica que el Atalanta está pensando en el 'Mudo' como un posible refuerzo invernal o de no lograrlo, podrían intentarlo el próximo verano. Con contrato hasta 2021 y con 30 años, Franco aseguró este verano querer cumplir su contrato y estar feliz en Sevilla. No es el primer equipo de la Serie A que se interesa por el jugador del Sevilla, el pasado verano sonó como un posible refuerzo para Torino y Lazio.

Aunque el Mudo esté feliz en Sevilla sabe perfectamente que tiene difícil jugar de titular con Lopetegui y su edad no es la ideal. El Sevilla tiene la oportunidad de sacar este invierno más dinero que el próximo verano por un jugador que no cuenta en los 'onces' de su entrenador y si Monchi no tiene idea de renovarlo, la siguiente campaña sería la última del argentino que terminaría con 32 años. El club puede aumentar su liquidez con un club que ya conoce bien, el pasado verano Monchi hizo hasta tres operaciones con el Atalanta.

El destino no es poca cosa. A día de hoy, el conjunto de Bérgamo está participando en Champions League y en la Serie A marcha en tercera posición a tres puntos del liderato. El Mudo tendrá que pensar si lo mejor es salir en el próximo mercado invernal, en busca de minutos y oportunidades que no está teniendo con el Sevilla.

Hay que recordar, que tras el pasado partido con la Real Sociedad en donde Franco Vázquez anotó el tercer gol que dio los tres puntos a su equipo, el argentino dijo al finalizar el encuentro: "Contento no estoy, quiero jugar los partidos desde el principio". Ni 100 son los minutos que acumula el Mudo en Liga aunque ha conseguido anotar dos goles para el club de Nervión. Quizás, el Atalanta sea (una vez más) la solución...