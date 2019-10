Chicharito Hernández, enamorado de Sevilla

De momento, Javier Chicharito Hernández no ha logrado hacerse con un sitio en el once de Lopetegi. Sólo ha sido titular en los dos encuentros de la Fase de Grupos de la Europa League, pero ha respondido con creces al anotar un gol en cada uno de dichos partidos. Esto no le ha servido por ahora para salir de inicio también en Liga, donde ha saltado al campo en tres choques desde el banquillo. Pero esta situación no le desespera.

"Trabajo, paciencia y alegría". Esas eran las palabras que expresaba esta misma semana en sus redes sociales, en las cuales el mexicano es bastante activo. Y, aunque a nivel profesional aspira a tener más protagonismo en el equipo, en el ámbito personal, el delantero demuestra estar plenamente integrado en la ciudad, de la que disfruta junto a su familia en su tiempo libre, tal y como se encarga de mostrar a través de Instagram.

"Disfrutando de esta hermosa ciudad con mi pequeño compañero de aventuras", es uno de los mensajes publicados por el ex del West Ham junto a una imagen en la que se le puede ver con la Torre del Oro de fondo. No es la única que ha ofrecido a sus miles de seguidores de su estancia en la capitalñ hispalense junto a su mujer, la modelo Sarah Kohan, y el hijo de ambos, Noah, a quien dedica sus goles con un simpático gesto agarrándose los mofletes.

La familia Hernández demuestra estar disfrutando del buen tiempo que aún impera en Sevilla en esta época del año y así quiere compartirlo con sus fans. Pero el futbolista ha ido más allá y ha lanzado un curioso retos a estos.

Aprovechando una imagen de su pequeño con un gracioso gesto, Chicharito ha ideado un improvisado concurso en el que regalará una camiseta del Sevilla a quien realice el mejor meme. "Gente se me ocurrió esto: Al que haga el mejor meme con esta foto de Noah le voy a regalar una playera firmada por mí", señaló el jugador, quien además dijo que los mejores memes serán posteados en sus historias de Instagram.

El azteca no ha sido convocado por Martino para los dos últimos encuentros de México en la Liga de Naciones de la Concacaf, en este último parón liguero, y eso le ha servido para poder trabajar a pleno rendimiento a las órdenes de Lopetegui. Con ello espera ganarse un sitio en su once y alcanzar la felicidad plena, pues fuera de la cancha ya demuestra estar más que feliz en Sevilla.