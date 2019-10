Fernando: "Nuestro objetivo es jugar la Champions"

A estas alturas, ya nadie duda de Monchi. El director deportivo sevillista en su regreso al equipo de Nervión está demostrando que no ha perdido el toque. Uno de sus fichajes esta temporada ha sido el de Fernando Reges. El brasileño jugó las últimas dos temporadas en el Galatasaray tras haber sido importante en el Manchester City bajo los mandos de Pelegrini y Guardiola. . El director deportivo sevillista tiene un gran ojo clínico para los fichajes , y. Uno de sus fichajes esta temporada ha sido el de. El brasileño jugó las últimas dos temporadas en el Galatasaray tras haber sido importante en el Manchester City bajo los mandos de Pelegrini y Guardiola.

El centrocampista ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Sevilla para dejar claro que el objetivo de los hispalenses no es otro que " jugar la Liga de Campeones el año que viene" y afirma que para ello tienen "que trabajar mucho".

Para el '25' el Sevilla es un club "con mucha presión por lo que ha ganado" y admite que le gusta "jugar en equipos así, que siempre quieren ganar títulos". Aunque el inicio de temporada no ha sido malo, Fernando reconoce que necesitan "ganar más puntos" aunque según el brasileño "están en el camino correcto".

Recorrido: "He jugado en Premier, con el Oporto la Champions y en la liga turca. Esta oportunidad de jugar en LaLiga es muy importante, aquí todos los equipos tienen mucha calidad para jugar con el balón y esa es la diferencia".

Afición: "Me han encantado los primeros partidos que he jugado en el Sanchez-Pizjuán porque el ambiente ha sido muy chulo. Me encanta el himno, me lo tengo que aprender".

Inicio de temporada: "Barcelona o Madrid son equipos muy difíciles, pero contra el Eibar perdimos un partido que no deberíamos perder. Estamos bien en la tabla, pero ahora tenemos cuatro partidos muy difíciles".

Se siente importante: "Es muy difícil jugar en un club como el Sevilla, tiene jugadores con mucha calidad. Yo he trabajado mucho para cuando el entrenador me necesita, hay que continuar trabajando para que siga teniendo confianza en mí"

Lopetegui: "Es un entrenador con muchas ganas de ganar, me gustan los entrenadores así. Tiene una filosofía muy buena, habla siempre con nosotros".

Diego Carlos: "Me ha sorprendido mucho, es un jugador muy fuerte. Siempre está muy concentrado. Me encanta como juega, intenta hacerlo simple. No lo conocía, lo he visto cuando ha llegado al Sevilla. Es más fuerte que Hulk".

El caso Dabbur: "Por experiencia, sabemos que en el fútbol tenemos que esperar, hay que trabajar. Hay jugadores con mucha calidad arriba, Chicharito también está esperando para jugar. Tiene que tener paciencia y cuando tenga la oportunidad entrar y ayudar lo mejor posible".

De Jong: "Está intentando trabajar de la mejor manera posible, en los próximos partidos va a marcar y nos va a ayudar mucho".

Banega: "He jugado muchas veces contra Banega y tiene mucha calidad. Esperamos que pueda jugar toda la temporada así para que nos ayude".

El derbi: "Sabemos que es un partido especial para la afición, tenemos que trabajar mucho para ganarlo. He jugado algún derbi muy difícil en Oporto, en Manchester y en Turquía. Y sé que aquí también viven de forma muy intensa el partido. Sabemos que tenemos que ganar para la afición".