Lopetegui, sobre De Jong, Dabbur o el peligro del Levante

Como suele ser habitual, Julen Lopetegui no se sale del guion. Al técnico vasco sólo le preocupa el Levante y teme que se piense que puede ser un rival asequibles. Lejos de ello, el ex seleccionador piensa que es un conjunto muy peligroso a domicilio y por eso todos sus esfuerzos están centrados en recuperar bien a los muchos internacionales que se fueron con sus selecciones y que apenas completarán tres entrenamientos con el grupo antes de la cita frente a los granotas.

Pero la atención, inevitablemente, está en la delantera. De Jong viende marcar con Holanda tras sus múltiples fallos en el Camp Nou, el defenestrado Dabbur también se ha reivindicado con un doblete con Israel y Chicharito es el único que ha trabajado con el equipo durante todo el parón con esperanzas de entrar en el once. Con todos ellos, Lopetegui está satisfecho de su trabajo, pero no suelta prenda sobre quién será el elegido este domingo.

El Levante: "Sin ninguna duda, es un buen equipo. Creo que es de los más peligrosos fuera de casa por los jugadores que tiene. Es capaz de jugar con varios sistemas y en todos es reconocible por su ambición y su estilo. Es un buen equipo y nos va a obligar a hacer un buen partido en nuestro campo para poder ganarles".

Tres encuentros seguidos en casa: "Lo afrontamos partido a partido, no hay otra manera de verlo. Sólo pensamos en el Levante, que además es la vuelta a la competición después de 15 días y siempre hay una dificultad añadida en esas situaciones. Debemos prepararnos bien para afrontar el partido con todas las garantías porque nos van a exigir mucho".

El parón, ¿positivo o negativo?: "Para viene bien o para mal, es lo que hay y tenemos que adaptarnos a ello. Hemos perdido bastantes futbolistas en este periodo y en el tiempo que hemos tenido, que han sido tres entrenamientos, lo que intentamos es prepararnos bien para afrontar el partido con garantías".

Partido trampa: "Yo le quitaba ese apellido, no hay ningún partido trampa. El Levante es un buen equipo que afronta cada encuentro con la posibilidad de ganarlo. Además, pienso que fuera de casa es si cabe más peligroso".

Los internacionales: "Han llegado con ganas, contentos, pero ya con la cabeza puesta en el partido del domingo y centrándonos en la única responsabilidad que tenemos, que es el Sevilla".

De Jong y Dabbur se reivindican: "No lo veo diferente por haber marcado con su selección, lo veo igual. El hecho de que marque o no marque no hace que entrene diferente. Que los delanteros hagan goles nos pone contentos, como Dabbur, que también ha marcado, pero eso no cambia nada en su trabajo.

Críticas a la delantera: "Un delantero, aunque sobre todo se le pide el gol, tiene que aprender a convivir con esas situaciones con toda naturalidad, en las rachas positivas y en la negativas, sabiendo que aparte del gol deben aportar otras cosas al equipo".

Competencia arriba: "No cambia nuestra forma de preparar los partidos. Todos tienen opciones de jugar y todos tienen nuestra confianza. Ahora vienen partidos muy seguidos y todos van a tener su momento y su oportunidad, sin ninguna duda".

Navas y Reguilón: "No voy a entrar a valorar sin son o no los mejores laterales de España. Estamos contentos con todos os laterales que tenemos, también con Pozo y Escudero. Siempre es bueno que los chicos tengan ese reconocimiento, pero estamos contentos con todos y lo importante es que aterricen cuanto antes para centrarse en la dinámica del equipo".

El Clásico: "Siendo sincero, no tengo suficientes datos para emitir una opinión sobre lo que ha llevado a tomar esa decisión de aplazar el partido. Me gusta mantenerme al margen y nunca he hablado de política. No sé si alguna vez lo haré, pero de momento nunca lo he hecho".