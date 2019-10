Lista de convocados del Sevilla ante el Levante

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha ofrecido en el mediodía de hoy una convocatoria de 25 futbolistas para recibir esta noche al Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que deberá hacer siete descartes antes de ofrecer la lista final para un partido que dará comienzo a las 21:00 horas y que se podrá seguirse en directo por 'Movistar LaLiga'.

El de Asteasu no lo ha tenido nada fácil, ya que no sufre lesiones ni sanciones y tiene disponibles a todos sus futbolistas. Así, como quiere tenerlos a todos enchufados y mantener la tensión competitiva hasta el último momento, ha abogado por no dejar a nadie fuera por decisión técnica y convocar a todos sus efectivos.

Con estos mimbres, el conjunto nervionense tratará de volver hoy a la senda del triunfo, después de llegar al parón liguero por los compromisos internacionales con el mal sabor de boca que dejó el frustrante 4-0 encajado en el Camp Nou. Además, a pesar de la buena imagen mostrada en la Ciudad Condal, la goleada encajada ante el Barcelona agravó un pésimo parcial que le ha llevado a sumar sólo tres puntos de los últimos 12, con una victoria ante la Real Sociedad (3-2) y sendas derrotas ante Eibar (3-2) y Real Madrid (0-1).

Esta mala racha ha empañado un poco el sobresaliente inicio liguero del Sevilla, que buscará esta noche una victoria que le devuelva a los puestos europeos después de haber caído hasta la octava plaza de una clasificación muy compactada, con muchos equipos distanciados por apenas tres o cuatro unidades en la mitad alta de la tabla.

El Levante se le dio bastante bien la temporada pasada, cuando los blanquirrojos le endosaron un contundente parcial de 11-2, merced al 2-6 registrado en el Ciudad de Valencia en la primera vuelta y al 5-0 vivido en Eduardo Dato en el segundo tramo de la 2018/2019.