El análisis del Sevilla-Levante: De tanto ir a la fuente...

Sorprendió -y por qué no decirlo, extrañó- Julen Lopetegui con la titularidad de Chicharito en detrimento de De Jong, que, aunque quedó muy señalado en el Camp Nou, venía de marcar con su selección. Buscaba el técnico vasco paliar la deficiencia de su equipo de cara a portería y entendió que, quizás, oxigenar al holandés podría ser la mejor solución, amén de darle una -reclamada- oportunidad al mexicano. Eso sí, a buen seguro, el análisis del Sevilla-Levante sería muy diferente de no ser por el postrero gol del espigado delantero.

El Sevilla, pese a que le costó media hora hacerse con el control del partido -tiempo en el que un Levante cómodo manejó la pelota sin generar demasiado peligro-, dominó casi sin oposición desde el minuto 29, momento en el que Aitor sacó una mano prodigiosa a Reguilón para evitar el 1-0. Desde entonces, se sucedieron las ocasiones de todos los colores y formas, intensificándose en la segunda mitad.

Pero el mal endémico que aquejaba al equipo casi desde el arranque del curso no parecía tener fin. Introdujo Lopetegui a Mudo Vázquez y Óliver Torres para apuntalar el centro del campo y dio entrada a 15' del final a un De Jong que tras fallar su primera ocasión, no desperdició el enésimo centro de Jesús Navas para acabar con su sequía particular y otorgar el merecido premio a la insistencia a su equipo. Tanto va el cántaro a la fuente...