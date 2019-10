¿Quién es quién en el F91 Dudelange?

Es el alma del F91 Dudelange. Aunque dice que no toma decisiones deportivas, es el que pone el dinero y el que ha elevado el nivel del club. Muy conocido en su país -entre otras cosas por una polémica que salpicó al exprimer ministro Jean-Claude Junker a cuenta de un vuelo privado-, tiene una fuerte personalidad y, aunque insiste en que no tiene un papel deportivo, sí que le gusta involucrarse, sobre todo en el plano mental. En la ronda previa de la pasada temporada contra el Legia de Varsovia no dudó en bajar al vestuario a motivar a los suyos en el descanso con 1-2. "¡Éste es el momento! Está ahí. Ellos están cocidos", cuenta que les dijo antes de apear al equipo polaco en su estadio. También tuvo que intervenir en 2015, cuando su piloto, Danny Kent, estaba a punto de tirar por la borda una renta de 105 puntos de ventaja que había ido perdiendo paulatinamente y también le gusta contar que fue él quien motivó a Andy Schlek (ciclista luxemburgués) cuando ganó en el Galibier en el Tour de 2011. Tiene en Gerard López, otro conocido empresario luxemburgués y dueño del Lille, a su enemigo. Actualmente también es dueño de otro club de fútbol, el Virton , que se encuentra en la segunda división de Bélgica y para el que no ha dudado en fichar hasta a 6 jugadores del Dudelange e incluso llevarse al entrenador.



Romain Schumacher