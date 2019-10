Javi Varas anuncia su retirada

El guardameta sevillano Javi Varas anunció este martes en sus redes sociales que ha decidido poner fin a su carrera. El de Pino Montano, de 37 años, acumula un total de 151 partidos en Primera división y 117 en Segunda, además de tener también experiencia en partidos internacionales, tanto en Champions League como en Europa League (la cual ganó en 2014). También ha vestido, entre otros, las camisetas de la UD Las Palmas (2015-2017), Real Valladolid (2014-2015), Celta de Vigo (2012-2013) y el equipo de su vida, el Sevilla FC, del que fue canterano y en el que vivió dos etapas (2008-2012 y 2013-2014). Así reza la carta con la que anuncia que cuelga los guantes:



"Hoy me apetece expresarlo, aunque es algo que lleva ya un tiempo en mi cabeza. Hoy decido poner punto final a mi carrera como futbolista, no me ha hecho falta meditarlo mucho y lo hago convencido de que es el momento adecuado para hacerlo y con la conciencia tranquila de haber dado todo cada día por mejorar, crecer y ayudar a los que estuvieron a mi lado".

"Gracias, fútbol, por hacer realidad el sueño que tenía de niño. Los sueños se cumplen, si trabajas duro y por supuesto si te acompaña la suerte". "Gracias ED Pino Montano, PS Pablo Blanco, @adnervion1976 @adsjoseoficial @cd.alcala mis inicios, fútbol humilde y con enormes valores humanos, ahí comenzó todo".

"Gracias a mi equipo del alma @sevillafc mi corazón pertenece a ti de por vida, pero un trocito de él también estará con el @celtadevigo @realvalladolid @udlaspalmas @granadacf y @sdhuesca, eternas gracias por confiar en mí y por dejarme formar parte de un pequeño trozo de vuestra historia".

"Pero como deporte de equipo que es, esto no hubiera sido posible sin mis compañeros, sin duda alguna lo mejor de esta profesión, no hay palabras para describir lo que ha sido compartir día a día con ustedes. ¡Gracias!".

"Gracias a todos los técnicos, delegados, fisios, médicos, prensa, empleados... hacéis una labor increíble, poco valorada en muchas ocasiones y me habéis facilitado la vida allá por donde he tenido la suerte de estar".

"Gracias también a mis rivales por el trato y el respeto con el que he sido recibido siempre. A mis agentes de @youfirstsports por aguantarme y aguantaros tantos años. ¡Buen trabajo! Gracias".

"Gracias a mi familia y amigos por vuestro apoyo constante y por comprender que no es un profesión fácil, que nos ha robado mucho tiempo y que debemos recuperarlo. Gracias a ti @eugeniamoreno13 mi compañera de viaje, me acompañaste y apoyaste allá donde hiciera falta sin condición ninguna y creaste un hogar allí donde estuvimos. Y, por supuesto a vosotros, Aitor y Pablo, mis hijos, los motores y la motivación para seguir y superarme a lo largo de casi toda mi carrera profesional. Os quiero. Se cierra una etapa y lo hago feliz por todo vivido y aprendido. ¡Nos vemos en el camino fútbol! Abrazo de portero".