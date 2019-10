Castro: "Haremos el esfuerzo necesario para tener el mejor equipo posible"

La peña sevillista Aruncitana de Morón celebró en la noche del pasado martes su 38 aniversario y la remodelación de la sede con un acto que contó con la presencia del presidente, José Castro, quien envió un mensaje cargado de ambición a los presentes: "Esto no tiene solución, solo podemos crecer, crecer o seguir creciendo. Tenemos las bases puestas para ser más grandes y esto es algo inevitable".

No obstante, para seguir viviendo éxitos, el equipo necesita a su afición. "Tendremos mejor equipo y seremos más grandes, pero tenemos que contar con la ayuda de los sevillistas y peñistas. Queremos ver al equipo en lo más alto posible en una competición tan dura como la española y clasificarnos para Europa, y en Champions siempre que sea posible. Será el trabajo no sólo del Consejo, sino de todos los sevillistas, porque los éxitos son de todos. De los fracasos no hablo porque están prohibidos en nuestra entidad", prosiguió el máximo dirigente nervionense.

"La realidad es que las peñas son el germen de la afición del Sevilla. Cumplir 38 años tiene un mérito enorme porque sabemos las dificultades que tiene llevarlas adelante. Por nuestra parte haremos el esfuerzo necesario para tener el mejor equipo posible. Teníamos la posibilidad económica y el espacio en la Liga para traer los fichajes que han venido. Le hemos dado una vuelta al proyecto deportivo. Por nosotros no va a quedar tener la mejor plantilla ni el esfuerzo en las infraestructuras. Va a ser el principio de cosas mejores", prometió Castro.

El presidente no estuvo solo en Morón. Su hijo, el consejero Luis Castro, y el vicepresidente de la Federación de Peñas, Paco Romero, le acompañaron en la visita a una peña que, según explica el club a través de sus medios oficiales, tiene como sede un edificio que data de al menos un siglo de antigüedad y que cuenta con 350 metros cuadrados.

El presidente de la peña, José Antonio Camacho, y su vicepresidente, Antonio Morilla, se mostraron muy agradecidos por la presencia del presidente del Sevilla. "Venimos con mucha ilusión para adaptar la peña a estos tiempos modernos. Nos corre por las venas el sentimiento sevillista y queremos que la peña sea en Morón un punto de encuentro donde disfrutar del Sevilla. Da gusto ver cómo se llena nuestra sede para ver a nuestro Sevilla", relató Camacho.