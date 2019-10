Pozo: "Estoy jugando en una posición nueva y Navas es mi gran referente"

Muchos le aconsejaron salir cedido para tener más minutos, pero Alejandro Pozo se negó, quiso quedarse para pelear un puesto en el equipo de sus sueños y le salió bien, ya que convenció a Julen Lopetegui adaptándose a jugar en una posición totalmente nueva como es el lateral derecho, rendija por la que el menudo y desequilibrante extremo de 20 años se coló para obtener una ficha con el primer equipo nervionense y poder estrenarse en Primera división y en el competiciones europeas.

Así, el canterano ha visto cumplido "un sueño". "Poder debutar con el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y poder debutar en Europa, es algo muy bonito con lo que llevo desde chico soñando. Ahora tengo que seguir trabajando para poder seguir sumando minutos con este escudo y ojalá sean muchos", señaló el de Huévar en una entrevista para el programa 'A Balón Parado', de la televisión del club.

La pretemporada fue muy productiva para él. Se vio con posibilidades y optó por luchar con todas sus fuerzas por una oportunidad en el primer equipo, después de haber estado un año cedido en el Granada, equipo con el que celebró el ascenso a Primera división. "Tenía la ilusión de quedarme en la plantilla. Yo sabía a lo que venía y que iba a darlo todo. Han venido trece fichajes, es la plantilla más cara de la historia, con jugadores muy buenos... Era difícil, pero sabía que lo que tenía que hacer para quedarme. He puesto todo en cada partido de la pretemporada y el míster me ha dado la oportunidad de poder quedarme y lo estoy disfrutando como un niño pequeño", manifestó.

Pozo sabe que lo difícil no es llegar a la élite, sino mantenerse. Es consciente de que tiene muchísimo que aprender y que mejorar y, para ello, se ha puesto ante el espejo del mejor, de un mito como Jesús Navas. "Es mi ídolo de la infancia y una persona de la que aprendo muchísimo. Estoy jugando en una posición nueva y él es mi gran referente. Si cometo algún error, viene, me ayuda, me explica los errores que él cometió en su día... Es un pedazo de futbolista, tiene mucha experiencia y todo lo que me dice intento cogerlo para mejorar", explicó.

Por otro lado, Pozo valoró los objetivos del equipo esta temporada y apuntó muy alto: "Tenemos ambiciones y retos muy grandes. El empeño que tenemos y la ilusión que le ponemos por disfrutar y por jugar en cada partido es inmensa. Se ve que en este equipo vamos todos a una y que hemos captado las ideas del míster".

Este jueves, el joven futbolista sevillano intentará seguir sumando pleno de minutos en la Europa League, donde disputó completó los partidos ante el Qarabag y el Apoel. A esos 180 minutos suma 33 minutos que disputó en Liga en las jornadas 6 y 7 ante Eibar (12') y Real Sociedad (21'). Su estatus en el primer equipo blanquirrojo le ha servido para convertirse en un habitual en las convocatorias de la renovada selección sub 21 que dirige Luis de la Fuente, quien le ha llamado para los últimos compromisos de la 'Rojita'.