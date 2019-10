Última probatura de Lopetegui antes de elaborar la lista

La plantilla del Sevilla ha realizado esta mañana en la ciudad deportiva el último entrenamiento de cara al choque de mañana a las 21:00 horas contra el Dudelange, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Europa League. La última oportunidad de Lopetegui para tomar apuntes y, a partir de ahí, elaborar la lista de convocados en la que seguro habrá algunos cambios, ya que en el once se espera una rotación masiva. Por supuesto, todo el sevillismo está muy pendiente de Dabbur.

El que no estará en dicha convocatoria será Daniel Carriço, baja por molestias físicas ante el Levante y que no se ha ejercitado con el resto en los dos entrenamientos de esta semana, pues hoy tampoco se ha unido al grupo, en el que han permanecido varios canteranos. En este sentido, los jugadores del filial Amo, Berrocal y Juanpe se entrenaron con el primer equipo una vez más y no se descarta que alguna de ellos pudiera integrar la lista para el duelo contra el Dudelange, en el que el Sevilla puede dejar enfilada su clasificación para dieciseisavos de final.

El entrenamiento contó con la presencia en las gradas del Jesús Navas del director general deportivo, Monchi, que estuvo atento a las evoluciones de los suyos durante una sesión en la que el protagonista fue nuevamente el balón y se trabajaron diversos aspectos tácticos.

El equipo luxemburgués se ejercitará esta tarde en el escenario del partido, un Sánchez-Pizjuán que nunca ha pisado y que seguro que les impresionará sobremanera.