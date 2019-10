Negredo: "El Sevilla no tiene por qué preocuparse por el gol"

Álvaro Negredo ha saltado estos días a la actualidad en España por el guiño que le hacía el Almería en su cuenta de Twitter. Los rumores se dispararon y al delantero le preguntaron por una posible vuelta. " Con el Almería no ha habido nada. Si en el futuro se da, sería bonito, pues es un club al que le tengo mucho cariño. Le estoy agradecido por la oportunidad que me dieron", ha dicho el ex del Sevilla en El Pelotazo de Canal Sur.

El punta, de 34 años, no piensa aún en colgar las botas: "Tengo 34 años y no pienso en la retirada. Estoy a gusto en el Al-Nasr y veremos qué depara el futuro".

Negredo no pierde detalle de lo que sucede en Sevilla. En Nervión sigue dando asistencias su excompañero Jesús Navas, con el que también coincidió en el Manchester City. "Jesús no para, sigue siendo el mismo, con la misma mentalidad y actitud para estar donde está. Tiene un nivel mejor que muchos de sus compañeros más jóvenes. Es importante que gente que lo ha mamado esté ahí. Es excepcional y le tengo mucho cariño", ha indicado.

Al delantero vallecano no le sorprende el rendimiento del palaciego: "Quien conoce a Jesús Navas, lo entiende. Sale al campo y disfruta. Media hora antes del partido ya estaba con las botas puestas, haciendo skipping, haciendo movimientos rápidos... Le decía 'Jesús, queda media hora. Relájate'. Tiene las mismas ganas de seguir jugando".

No podían faltar preguntas sobre la delantera del Sevilla y los goles que no llegaban de De Jong: "Yo creo que es un grandísimo delantero. Nos movemos por rachas y eso es un factor a tener en cuenta. Esto no es llegar y besar el santo. Es adaptarse, que tu familia esté a gusto y cuando eso encaja ya te sientes bien. Creo que el Sevilla no tiene por qué preocuparse porque pienso que el gol va a llegar".

Y es que en Nervión hay tradición de grandes delanteros: "El Sevilla ha crecido muchísimo. Es impresionante lo que ha logrado. Es de los grandes y lo temen en Europa. Cuando hay tanta gente forofa como en el Sevilla te van a exigir, como le exigían a Luis Fabiano, a Kanouté o a mí. Habrá gente que lo lleve mejor y otros peor. Tienes la responsabilidad del gol para estar arriba".