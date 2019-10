Tom Schnell: "Escribimos la historia del club"

Tom Schnell es luxemburgués y llegó al Dudelange en 2014, en pleno dominio del club del fútbol de su país y ha contribuido con su experiencia a dos clasificaciones históricas para la Fase de Grupos de la Europa League. "El año pasado hicimos historia y éste la estamos escribiendo", resume el zaguero en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo. es luxemburgués y llegó alen 2014, en pleno dominio del club del fútbol de su país y ha contribuido con su experiencia a dos clasificaciones históricas para la. "El año pasado hicimos historia y éste la estamos escribiendo", resume el zaguero en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo. "Hace un año cuando vinimos a jugar contra el Betis no imaginábamos que jugaríamos otro año esta competición. Estar en Sevilla otra vez es maravilloso. El Sevilla es un gran club, que ha ganado cinco veces esta competición. Es un reto. Veremos qué pasa. ¿Salir defensivos? No sé, no solemos jugar defensivos", subraya.



Y es que esta temporada el Dudelange ha dado un paso más al conseguir su primera victoria en la Fase de Grupos pese a las turbulencias en el equipo. "Este año hemos perdido muchos jugadores. Tenemos un equipo muy, muy joven y una plantilla de 34 jugadores, que es difícil de manejar. En Luxemburgo hay restricciones que te obligan a jugar con un determinado número de jugadores del país y eso nos ha afectado. Se han ido jugadores experimentados y eso se nota en que no tenemos un rendimiento regular. Incluso en nuestra liga no estamos bien. Hace tres semanas teníamos sólo cuatro puntos. Cambiamos de entrenador justo antes del partido de Nicosia y ganamos", explica.



En Nervión no esperan una tarde sencilla, pero eso no evita que lo esperen con expectación. "Sabemos que va a ser complicado, como lo fue el año pasado. Aguantamos sesenta minutos. Mañana (por hoy) intentaremos hacerlo lo mejor posible. El Sevilla tiene jugadores de primer nivel". Cualquier jugador del Sevilla daría un salto de calidad al Dudelange, pero preguntado por cuál se quedaría a tres. " Banega, Nolito, Fernando, pero también tiene grandes delanteros como De Jong o Chicharito; todos son muy buenos futbolistas".



Schnell ha tenido una larga carrera futbolística y en su juventud incluso jugó en Alemania. Sin embargo, no siempre ha podido dedicarse en exclusiva al fútbol: "El año pasado por ejemplo, el día antes del Milan tuve que trabajar. Estaba contratado por el ayuntamiento en asuntos deportivos. Esta temporada sólo hago fútbol". Prácticamente todo el equipo en esta 19/20 se dedica en exclusiva al fútbol. "Sólo cuatro jugadores tienen un trabajo además de jugar. También tenemos muchos jóvenes que estudian además de estar en el Dudelange", explica.



Muchos de los que se fueron -seis- lo hicieron al Virton de Bélgica, el otro equipo del dueño del Dudelange, Flavio Becca. "También el entrenador. Lo están haciendo bien, peleando por ascender. Otros se han ido a otros campeonatos. Está bien, han jugado bien aquí y ahora tienen otra oportunidad", cuenta Schnell, que no sabe qué ocurrirá al final del curso si Becca finalmente deja de sponsorizar al club: "Es algo de lo que se habla mucho, pero a nosotros no nos ha dicho nada definitivo. No es algo que nos afecte. Seguimos trabajando igual".



Opciones de clasificarse



La victoria en la primera jornada en Nicosia hace que el Dudelange sueñe con la clasificación para dieciseisavos. "Los partidos claves serán contra el Apoel y especialmente contra el Qarabag en Bakú", indica, sabiendo que sería casi un milagro conseguir rascar algún punto ante el Sevilla. Aunque antes también dijeron que sería imposible llegar a la Fase de Grupos de la Europa League y ya lo han conseguido en dos ocasiones. La Cenicienta de la competición no quiere despertase de su sueño y quiere seguir sumando capítulos a su increíble historia europea.