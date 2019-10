Dos del Sevilla, en el mejor XI de la Europa League

El Sevilla FC y el Arsenal FC ratificaron su condición de máximos favoritos para alzarse con la Liga Europa, tras convertirse en los dos únicos equipos que cuentan por victorias sus partidos, al imponerse este jueves por 3-0 al Dudelange y 3-2 al Vitoria de Guimaraes, respectivamente.



Los de Unai Emery necesitaron a un Nicolas Pepé que competía con Franco Vázquez por ser considerado como el mejor jugador de la jornada.





