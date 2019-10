El Sevilla recibe al más "intenso" de LaLiga

El Sevilla FC se enfrenta, el próximo Domingo, al Getafe en la décima jornada de LaLiga Santander. Tres puntos separan a ambos equipos en la tabla clasificatoria. Los de Lopetegui tienen una cita con el equipo más intenso y duro del campeonato español, por lo que se antoja un partido disputado y difícil.

Anoche tras la derrota del Getafe ante el Basilea comparecía Bordalás en rueda de prensa y criticaba la "etiqueta" de agresivo que tiene su equipo. "Me quejo de las críticas al Getafe, estamos cansados, estoy harto." afirmaba el entrenador azulón. El estilo del Getafe suele ser tema de debate. ¿Los madrileños son muy intensos o llegan a ser agresivos? La realidad es que hay distintas opiniones. Para algunos, los de Bordalás juegan al límite del reglamento. Para otros, el Geta es un equipo duro e intenso que no regala nada a nadie.

Los partidos del conjunto azulón se suelen caracterizar por el número de faltas y tarjetas que se ven durante el partido. Sin ir más lejos, en el encuentro de ayer el colegiado llegó a mostrar nueve amarillas en los 90 minutos disputados. Bordalás admitió que "se ha visto un partido muy duro".

Con los números en la mano se puede entender que al Getafe se le haya colocado una etiqueta de agresivo. Los muchachos del entrenador alicantino son, con diferencia, el equipo que más faltas ha realizado en el primer cuarto de Liga. El Getafe ha alcanzado las 172 faltas cometidas que suponen 19 faltas de media por encuentro.

En relación al número de tarjetas recibidas, los de Bordalás también son la plantilla que más amarillas ha recibido en esta Liga. Exactamente 32 son las cartulinas que los árbitros españoles han enseñado al equipo de Madrid, unas 3'6 por partido.

Estos datos muestran que el Getafe, sea agresivo o no, es un equipo que va en todas las jugadas al límite del reglamento sin conceder absolutamente nada a sus rivales. Los madrileños compiten en cualquier plaza, han logrado empatar en Mestalla y ganar en el nuevo Anoeta. En el Sevilla deben saberlo bien, la temporada pasada el equipo de la capital andaluza no pudo conseguir ninguno de los seis puntos que luchó contra el Getafe. Los azulones endosaron un global de 6-0 en los dos partidos ligueros y el Sevilla no supo como contrarrestar el estilo de Bordalás.

Lopetegui tendrá que ganar la batalla de los banquillos e inyectarle intensidad a su alineación desde el minuto uno, si quiere que su equipo pueda amarrar los tres puntos en Nervión.