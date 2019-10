Amadou, el elogiado 'Hombre de Acero'

Le han apodado como el 'El Hombre de Acero'. Ibrahim Amadou (26) está sorprendiendo en el Norwich City. "Es el jugador al que más quiero elogiciar", dijo su entrenador, Daniel Farke, tras el último partido de su equipo, en el llegó a realizar 13 despejes, todo un récord.







Ibrahim Amadou made a total of 13 clearances today.



That's the most from any Norwich City player in a single game in the club's last 50 league matches #ncfc ??