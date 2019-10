Los últimos retoques de Lopetegui antes de Sevilla-Getafe

El plantel de Julen Lopetegui ha vuelto a ejercitarse en la mañana de hoy en la ciudad deportiva sevillista de cara a la cita de este domingo ante el Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18:30 horas), donde el preparador ha repasado los últimos detalles del duelo antes los azulones.

Tras el triunfo el pasado jueves en la Europa League ante el Dudelange, los titulares en dicho encuentro han trabajado al mismo ritmo que los que no lo jugaron. Pese a que el técnico nervionense no dará la lista de convocados hasta mañana, el vasco no podrá contar con los centrales Daniel Carriço y Sergi Gómez, ambos lesionados.

Aquí puedes ver las imágenes de la sesión de este sábado.