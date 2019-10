Celades se queda sin delanteros ante el Sevilla

Celades tiene un serio problema para su duelo ante el Sevilla. Sin Rodrigo y Cheryshev por sanción y Guedes por lesión, está bajo mínimos en ataque. Y a estas bajas seguras se ha añadido en las últimas horas un Kévin Gameiro que, a poco más de 24 horas de que dé comienzo el partido, sigue sin entrenarse junto al resto de sus compañeros.

El ex del Sevilla F.C. sufrió unas molestias en el muslo al final Osasuna-Valencia que le han hecho estar entre algodones los dos últimos días. Esta mañana, en la sesión de entrenamiento, el francés ha vuelto a quedarse dentro. Sin embargo, al no sufrir una lesión grave y teniendo en cuenta el gran número de bajas con las que cuenta Celades, su presencia en la convocatoria valencianista no está del todo descartada.

En cuanto al resto de lesionados, Cillessen se ha recuperado de sus molestias musculares y podrá estar ante el Sevilla, no así Guedes, que sigue entrenándose en solitario tras la lesión en el tobillo que se produjo hace dos semanas.