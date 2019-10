Lopetegui: "A Celades le deseo lo mejor del mundo después del partido"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva nervionense antes de poner rumbo a Valencia donde este miércoles, a partir de las 19:00 horas, se enfrentará al equipo de Albert Celades, "un muy buen amigo" del vasco. "Le deseo lo mejor del mundo después del partido, puedo decir que el Valencia está en buenas manos. No voy a entrar a analizar los matices del Valencia públicamente, pero ya he dicho lo que pienso de Albert", ha comentado.

En cuanto al poco tiempo de preparación para un choque tan importante, el míster sevillista ha dicho: "Esto no para, jugamos cada tres días y ahora ante un rival de muchísima entidad y en un escenario espectacular. El equipo está tratando de recuperar, son solo 48 horas, esperando que pasen las horas para ver mejor el escenario".

Sobre el buen sabor del triunfo ante el Getafe, Lopetegui fue tajante: "Cada partido es un reto, lo pasado ya es Prehistoria, ahora estamos en la máxima exigencia como el Sevilla, esto nos obliga a hacer siempre un grandísimo partido para competir con el Valencia".

Habrá cambios en el once titular en Valencia: "El once lo daremos mañana, vamos a esperar a que pasen las horas e iremos viendo y gestionando la plantilla. Lo intentamos hacer de la mejor manera, intentando sacar el mejor once en cada partido".

Valencia y Atlético en la misma semana: "Aceptamos la exigencia con naturalidad, nos gusta que sea así, y debe ser así. Tenemos que estar preparado para dar nuestra respuesta, mañana dar nuestra mejor versión y ser un buen equipo. Tenemos la sana intención de ganar todos los partidos y mañana no será una excepción".

Hay mucha igualdad en la zona alta de la clasificación: "Hay una máxima en LaLiga que es la igualdad, hay buenos jugadores, buenos entrenadores... Si el Granada está ahí es porque ha hecho méritos para ellos".

El lío con el balón de invierno: "No sé a qué obecede el cambio, no sé si fue por presentarlo o qué... Cambiaba el color, no sé si a nivel televisivo se veía bien, a nivel de campo se veía bien".

El gran nivel de Ocampos: "Estoy contento de que mis jugadores jueguen bien siempre. Esto es muy largo para todos, en el fútbol lo más importante no es lo que has hecho sino lo que nos queda por hacer".

Situación de jugadores como Rony Lopes y Dabbur: "En cada partido pensamos en tener el máximo número de jugadores disponibles. No pasa eso ahora en la parte de atrás. Tratamos de gestionar los recursos y no en la salida de ningún jugador".

Ve a varios equipos luchando por LaLiga: "Creo que hay mucha igualdad, cualquier equipo puede ganar a otro, a 38 jornadas normalmente se marcan más las diferencias pero hoy hay mucha igualdad. A final de temporada no sé, no veo el futuro, queda un mundo todavía".

Se jugará el derbi el 10N: "El derbi está muy a largo plazo, pienso solo en el partido de mañana. Entiendo que lo vamos a jugar en la fecha que está".

Se ha adulterado la competición con el aplazamiento del Clásico: "No utilizaría la palabra adulterada, ha sido una situación provocada por diferentes motivos. Todos los equipos queremos el mismo tiempo de recuperación que los rivales, eso es evidente".