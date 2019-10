El pivote, otro 'clinic' de Monchi

Monchi, en su retorno a la dirección deportiva del Sevilla FC, detectó rápidamente una falta de consistencia en el centro del campo nervionense. Algo que ni el propio Joaquín Caparrós consiguió arreglar con su raza cuando se hizo cargo de las riendas del primer equipo, en sustitución de Machín.

Como ejemplo, el hecho de que el argentino Éver Banega, faro sevillista y referente en la creación del fútbol blanquirrojo, se viera obligado a actuar como pivote, con lo que ello conllevó. Un sobreesfuerzo que le acabó penalizando en el tramo final de la temporada.

Con el Mudo Vázquez -hoy con un papel más secundario- y Sarabia como interiores, Banega no sólo tenía que encargarse de generar, sino también de recuperar, siendo Roque Mesa el cuarto en discordia, a la hora de dar refresco en los tres puestos de la zona ancha. Con Gonalons lesionado prácticamente toda la temporada y al no contar con un Amadou que, como sevillista, evidenció más carencias que virtudes en la zona ancha, había poco más donde rascar.

Hasta que llegó Monchi y, casi de una tacada, reforzó la medular en las primeras semanas de mercado con dos pivotes de garantías. El brasileño Fernando Reges y el serbio Nemanja Gudelj. Y lo que es mejor, solo a cambio de unos 4,5 millones de euros; los que costó el ex del Galatasaray, teniendo en cuenta que Gudelj llegó como agente libre, tras acabar con el Guangzhou Evergrande de China. Casi nada...

Un auténtico chollo que en un principio despertó cierto recelo, teniendo en cuenta que Fernando arribaba a Nervión con 32 años. El paso de las jornadas, en cambio, ha demostrado que los movimientos de Monchi fueron un verdadero 'clinic' en lo que a fichar se refiere. Más, en una posición que actualmente brilla por su ausencia en el mercado, especialmente a esos precios -sin ir más lejos, sólo hay que fijarse en los problemas que el otro equipo de la ciudad, el Betis, está teniendo al respecto con el pivote esta campaña-.

Y no es cuestión de sensaciones, que también. Sino que así lo demuestran sus números. El brasileño Fernando Reges se ha convertido en imprescindible en los esquemas de Lopetegui, dándole equilibrio al Sevilla. De hecho, junto a Banega, con quien configura el centro del campo titular del Sevilla FC -el tercer puesto está más repartido entre Jordán, Óliver o el Mudo, entre algún otro, aunque el ex del Eibar es el más titular de todos-, aparece en el 'Top 10' de LaLiga en lo que a recuperaciones se refiere, con 62, frente a las 64 del albiceleste, que no sólo genera fútbol -es el segundo jugador de LaLiga que más pases da-.

Un papel en el que también brilla con luz propia Gudelj, al que Lopetegui viene utilizando más en Europa, donde está dando refresco a sus habituales en LaLiga. Sin ir más lejos, el pivote sevillista es el segundo futbolista de la competición que más pases completa.

Es decir, una clase magistral de cómo reforzar un centro del campo para el que, por si fuera poco, también ha sumado a Joan Jordán, que ahí es poco.