Sitúan a Sevilla y Roma tras Can Kahveci

Ifran Can Kahveci (24) marcó el mejor gol en la última jornada de la Europa League y. sólo unos días después, ha sido vinculado con Sevilla FC y AS Roma, según medios turcos, como Gunes.com.



Kahveci es el jugador estrella de un Istanbul Basaksehir en el que comparte vestuario con clásicos como Mehmet Topal, Eljero Elia, Robinho o Demba Ba.



Se trata de un centrocampista zurdo que puede actuar tanto como mediocentro, interior o hasta extremo y que ha sido ya internacional absoluto en 14 ocasiones.



En la temporada actual, acumula 11 encuentros disputados en su liga, además de dos tantos y una asistencia. Desde que fichó a Cengiz Ünder, a Monchi -a 'su' Roma y a su Sevilla- no dejan de encartarle futbolistas otomanos. Kahveci es el último.





????? Skill of the Day ?????



A brilliant solo effort from ?stanbul Ba?ak?ehir's ?rfan Can Kahveci ??????#UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/COpQpznBc1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019