La decisión de Chicharito

Las dudas que generó la delantera sevillista durante las dos primeras jornadas de LaLiga propiciaron que Monchi, el último día de mercado, incorporara al mexicano Chicharito Hernández; un refuerzo mediático que, tras haber bajado su rendimiento en el West Ham, apostó por los de Nervión para relanzar su carrera a sus 31 años, en lugar de optar por una salida mucho más cómoda, hacia una liga menor como la mexicana o la MLS, en la que contaba con ofertas más suculentas en lo económico y en las que podría haber adelantado su retiro, como muchos auguraban en su país.

El delantero, en cambio, optó por seguir disfrutando del fútbol al más alto nivel de exigencia, a pesar de que ello significara, también, tener que rebajar su caché en lo económico, estando a unos estándares propios a su dilatada carrera en Europa; prohibitivos, por otro lado, para las arcas del Sevilla FC.

Así lo refleja al menos el propio Chicharito Hernández durante un entrevista con el Fox Sports México, donde habla sin tapujos sobre su apuesta por el fútbol, y no por el dinero. "No estoy sufriendo porque gano menos ahora. Soy consciente de que podría estar más cómodo ahora, con un buen contrato, pero decidí apostar por una carrera deportiva. El Sevilla hizo un gran esfuerzo para ficharme por el West Ham, así que pensé que también podría reducir mis requisitos para venir a este club. Fue la decisión correcta", apostilló.

El delantero de Sevilla explicó durante la charla con Fox que ambas partes tuvieron que tensar la cuerda para lograr un acuerdo "Yo sé el esfuerzo que hizo esta institución para que yo pudiera llegar ya a final de mercado y los dos tuvimos que estirar, hacer mucho esfuerzo para que esto se pudiera concretar y uno de los precios fue que yo me tuviera que bajar el sueldo y ellos hacer más esfuerzo económico para poderme comprar y llegar al precio que pedía el West Ham y poder estar aquí"

Respecto al tema de la Selección Mexicana, el delantero mexicano negó algún tipo de castigo por la polémica fiesta en Nueva York tras vencer a Estados Unidos en el pasado amistoso y aseguró que sino ha estado bajo las órdenes de Gerado Martino ha sido porque no se le ha convocado.

"A mí no me han dicho absolutamente nada, la verdad no me han convocado y es muy claro. Yo creo que Tata también ha sido muy claro de que si existiera una cosa así, ya me lo hubieran hecho saber", respondió