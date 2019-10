Lucrecia, 102 años de sevillismo

Lucrecia es una sevillista y aficionada al fútbol con 102 años de edad que ayer visitó la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla F.C. Los medios oficiales del club han compartido su visita por redes sociales y ya ha calado en el corazón del sevillismo. Lucrecia pudo conocer a la plantilla hispalense y se emocionó, especialmente, con el capitán Jesús Navas al que tiene mucho aprecio. Cuando fueron pasando los jugadores del plantel, con saludo cariñoso de Óliver Torres y Escudero, Lucrecia no paraba de repetir desde su silla de ruedas "qué me gusta, qué me gusta", emocionada por el encuentro.

Julen Lopetegui también tuvo unos segundos previos al entrenamiento para acercarse a conocer a Lucrecia, a la que preguntó "¿Cuál es su secreto para estar tan joven?". Entre risas le respondió la longeva aficionada "ser feliz".

Lucrecia se aficionó al fútbol porque su hermano lo jugaba y ella iba a verlo con 12 o 13 años. La historia de Lucrecia es la de una sevillista incondiconal que vivió los buenos años del club en de la primera mitad del Siglo XX y sufrió la sequía, posterior, de cuarenta años. Ahora disfruta con 'su' Sevilla en una época jamás pensada por el sevillismo nacido en su generación.