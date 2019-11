Al igual que el Betis, el Sevilla también sigue a Macías

No es la primera vez en las últimas temporadas ni seguramente será la última que Betis y Sevilla se interesan por el mismo jugador. La nueva perla del fútbol mexicano, Juan José Macías, ha sido seguido muy de cerca por ojeadores del Betis en los últimos tiempos e incluso en su momento fue ofrecido al Sevilla, cuyo interés no parecía pasar de ahí. Al menos de momento. O no, porque Monchi, en una entrevista para medios norteamericanos, ha confirmado que el equipo nervionense también está siguiendo muy de cerca las evoluciones de este joven mediapunta de 20 años, quien hace pocas fechas destacó en la selección absoluta de México, a las órdenes del Tata Martino.

"Es un jugador que hay que ver. Yo siempre digo que una dirección deportiva tiene que estar pendiente de cuando salta una alarma. Es un jugador joven que destaca para seguirlo. A partir de ahí debemos hacer un seguimiento, y ver si reúne las características y los perfiles idóneos para lo que tú estás buscando", asegura Monchi a FOX Sports. No obstante, advirtió que "eso no significa que lo vayamos a comprar".

Unas palabras del director deportivo del Sevilla que coinciden con las que el propio Tata Martino dijo hace unos días. "Los equipos importantes de Europa deben de tener en su visor a más de 10 futbolistas del mundo, lo que no significa que vayan a comprar a todos... pero es el trabajo que deben hacer. Si se habla sobre ellos es porque lo generan con sus actuaciones, porque están haciendo las cosas bien y es normal que los ojeadores le estén teniendo en cuenta", dijo el ex del Barça cuando fue preguntado por el interés de varios clubes por, entre otros, Macías.

El delantero del León se ha destapado en los últimos meses en la Liga MX y en el torneo Apertura mexicano ya suma seis goles y dos asistencias en catorce partidos. Una Liga que el Sevilla tiene apuntada en rojo en los últimos tiempos.

"Yo creo que el futbol mexicano ha evolucionado a ser un futbol mucho más rápido, más físico, más brillante. Que es el futbol que aquí se aprecia y por eso, afortunadamente para México, hay tantos jugadores mexicanos triunfando aquí en Europa", admitía el propio Monchi.